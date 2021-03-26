Обнародовано первое фото новорожденного ребенка Шепелева

Сегодня утром стало известно радостное событие: в семье телеведущего произошло пополнение. Поклонники жили в ожидании первых снимков счастливого папы с малышом, и вот случилось.

Ходят слухи, что у пары родился сын. Многие издания отметили, что теперь это очевидно еще и по голубому костюму ребенка, но сам Дмитрий пока не комментировал ни пол, ни имя наследника. Недавно он опубликовал совместные первые кадры.

Рано утром Шепелев заинтриговал всех, отметив, что его ждет большой день. Оказалось, что он отправился в роддом. Всем стало понятно, в чем дело, когда едва сдерживающий слезы от умиления ведущий подошел к детской кроватке. В следующих "историях" своего "Инстаграма" он уже вовсю обнимается с наследником и выглядит невероятно счастливым. Лицо младенца звездный папа пока не показывает. Единственное, что отметили поклонники – на голове малыша уже есть трогательный светлый хохолок.

"Добро пожаловать", – подписал новую публикацию в профиле заботливый папа. На фото он стоит на руках с новорожденным и широко улыбается. Пользователи пришли в восторг от увиденного и тут же принялись поздравлять Дмитрия Шепелева.

"Дмитрий, как чудесно! От всей души поздравляю Вас", "Дмитрий и Катя, поздравляю вас! Здоровья и счастья!", "Ура! Пусть малышка растет счастливой и здоровой", "Очень рада за Вас. Поздравляю. Будьте здоровы и счастливы", "Счастье какое! С прибавлением вас! От всей души", "Поздравляем Вас с рождением ангелочка! Пусть растет здоровеньким, самым-самым счастливым и всеми любимым", – радовались подписчики.

