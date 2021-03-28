Шепелев впервые показал родившую возлюбленную

38-летний телеведущий обнародовал первые кадры, сделанные в родильной палате. На снимках отчетливо видно довольное лицо Дмитрия. Стоит отметить, что на заднем плане появилась только что родившая возлюбленная Шепелева.
К слову, Екатерина Тулупова прекрасно выглядит и может похвастаться бодрым расположением духа. Известно, что в семье журналиста появился еще один мальчик, имя которого до сих пор не разглашается.
Дмитрий дополнил фотографию трогательным рассказом, посвященным событию. Экс-супруг Жанны Фриске поведал, что за несколько часов до появления наследника звездная пара отдыхала на вечеринке вместе с многочисленными друзьями. Променяв музыку и безудержные танцы, новоиспеченные родители отправились прямиком в госпиталь.
"Лучший сценарий рождения сложно представить. Еще одна семейная история, которую мы с удовольствием и улыбкой будем вспоминать и пересказывать всю нашу жизнь", – признался Шепелев.
Напомним, что малыш стал вторым для телеведущего и его избранницы. Он воспитывает сына Платона от первого брака с покойной певицей, Екатерина же растит дочку Ладу. Отметим, что Дмитрий долгое время самостоятельно воспитывал наследника и лишь через несколько лет съехался с новой пассией и ее ребенком.
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