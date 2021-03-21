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Бывшая девушка Манукяна разбила бутылку о голову Бузовой: Отвали, дура

Бывшая девушка Манукяна разбила бутылку о голову Бузовой: Отвали, дура

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались пару месяцев назад, однако артистка уже успела подружиться с его бывшей пассией. Девушки записали совместное видео.
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Смешной ролик появился в инстаграм-аккаунте поющей ведущей. В вайне красотки борются за внимание блогера Романа Каграманова, причем стоят девушки не на жизнь, а на смерть.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По сценарию молодой человек сидит в заведении и внезапно начинает получать знаки внимания от двух красоток, роли которых исполнили Ольга Бузова и Карина Кросс. Соперницы пытаются произвести впечатление на кавалера, забрасывая его диковинными лакомствами. Когда это не срабатывает, обе вскакивают из-за своих столиков и начинают борьбу за понравившегося парня.

Девушки кричат друг на друга, думая, что одна украла у другой потенциального жениха. "Отвали, дура! Стерва!" – звучит в видео. Затем обе хватают со стала по бутылке вина и разбивают их друг другу о головы. После этого и Ольга Бузова, и Карина Кросс падают без сознания, а парень продолжает сидеть в шоке за своим столиком.

Напомним, Давид Манукян и Карина Кросс встречались в начале карьеры, вместе снимали вайны и пытались пробиться в шоу-бизнес. Правда, в какой-то момент их отношения не заладились. По словам рэпера, он не очень красиво поступил с блондинкой.

В одном из интервью молодой человек признался, что повел себя как эгоист: когда число подписчиков на его странице увеличилось, и он обогнал девушку, то стал вкладывать все деньги в свою рекламу. "Я Карине благодарен, она хороший друг, просто я не очень хороший", – заявил артист.

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Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com / buzova86
Автор: 21 марта 2021, 14:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

комментарии

Ответить:

гость
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Сюжет двух дебилок ,интересно кто такую чушь выдумал? наверное даже подросток что то более интересное предложил сыграть ,у бузовой болезнь бросаться продуктами ,"петь" на фоне колбасы ,купаться в лапше Скорее надо это чудовище выводить из весеннего обострения
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