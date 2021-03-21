Так быстро? Заподозренный в изменах Бузовой Манунян показал новую пассию

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в начале 2021-го, причем разрыв пары ознаменовал громкий скандал: артистка обвинила экс-бойфренда в домашнем насилии и изменах. Однако, судя по всему, оба быстро нашли утешение в новых отношениях.

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