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Так быстро? Заподозренный в изменах Бузовой Манунян показал новую пассию

Так быстро? Заподозренный в изменах Бузовой Манунян показал новую пассию

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в начале 2021-го, причем разрыв пары ознаменовал громкий скандал: артистка обвинила экс-бойфренда в домашнем насилии и изменах. Однако, судя по всему, оба быстро нашли утешение в новых отношениях.
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На прошлой неделе Ольга Бузова намекнула, что ее сердце несвободно. По словам девушки, она уже закрутила новый роман. А на днях поющая ведущая заинтриговала поклонников кадрами из женской консультации – неужели она готовится стать матерью?

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Давид Манукян, кажется, тоже времени зря не теряет. В личном блоге рэпер случайно показал свою новую пассию. Он опубликовал в "Сторис" видео из квартиры, где в зеркале подписчики увидели отражение девушки, которая нежится в постели. Пользователи Сети предположили, что на кадрах "засветилась" его помощница Анна.

Напомним, после расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян заявил, что теперь для отношений планирует искать простую девушку. Судя по всему, звездная пассия его порядком утомила. Впрочем, тогда же артист отметил, что готов остаться одиноким, если не встретит ту самую.

А вот Ольга Бузова, кажется, снова выбрала себе в ухажеры человека публичного. В Сети появились слухи, что новым избранником поющей ведущей стал футболист и блогер Артем Зуев.

Молодой человек был замечен на вечеринке в честь для рождения звезды. Затем 8 Марта артистка похвасталась цветами от поклонника, а похожий букет появился в "Сторис" спортсмена. Впрочем, пока Ольга Бузова хранит молчание. Девушка лишь отметила, что на данный момент несвободна, а вот имя избранника держит в секрете.

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Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 10:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

гость
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Правильно стали писать,что пиарщик бузовой портит сейчас многое, в том, как отвратительно относятся к бузовой ,что то хочет хвалебное написать про бузову,а все оборачивается для\ неё смешной клоунадой, пошли повторения с кольцами,букетами,новыми тайными ухажерами все возвращается ,как было 4 года тому назад , из за того ,что писать нечего появилась грязь с пошлыми намеками,как недавно написали,что Воробьев начал снимать брюки,когда увидел бузову якобы она так"хороша" ,а просто все было ,у него случайно ,расстегнулась ширинка ,промолчи пиащик,а нет какую то дрянь пошлую придумал,
Гость660089
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Манукян никто, дешёвый приспособленец
Бузиха- бездарная курица, только в стране дебилов эти персоны обсуждаемы
гость
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Почему если сейчас он с кем то встречается, значил когда был с бузовой изменял?Тупая логика ,тогда бузова изменяла тоже ,если сейчас уже одела кольцо и настаивает на скорую свадьбу Что за чушь?они свободные люди и пусть каждый живет своей жизнью Бузова до сих пор просто обвиняет бездоказательно ,что Дави изменял с партнершей по танцам ,лучше бы не говорила с кем, если хотела его унизить , не произносила имени замужней женщины ,а её муж был тренером их танцев Глупая бузова и тупые необоснованные претензии
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