Так быстро? Заподозренный в изменах Бузовой Манунян показал новую пассию

На прошлой неделе Ольга Бузова намекнула, что ее сердце несвободно. По словам девушки, она уже закрутила новый роман. А на днях поющая ведущая заинтриговала поклонников кадрами из женской консультации – неужели она готовится стать матерью?
Давид Манукян, кажется, тоже времени зря не теряет. В личном блоге рэпер случайно показал свою новую пассию. Он опубликовал в "Сторис" видео из квартиры, где в зеркале подписчики увидели отражение девушки, которая нежится в постели. Пользователи Сети предположили, что на кадрах "засветилась" его помощница Анна.
Напомним, после расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян заявил, что теперь для отношений планирует искать простую девушку. Судя по всему, звездная пассия его порядком утомила. Впрочем, тогда же артист отметил, что готов остаться одиноким, если не встретит ту самую.
А вот Ольга Бузова, кажется, снова выбрала себе в ухажеры человека публичного. В Сети появились слухи, что новым избранником поющей ведущей стал футболист и блогер Артем Зуев.
Молодой человек был замечен на вечеринке в честь для рождения звезды. Затем 8 Марта артистка похвасталась цветами от поклонника, а похожий букет появился в "Сторис" спортсмена. Впрочем, пока Ольга Бузова хранит молчание. Девушка лишь отметила, что на данный момент несвободна, а вот имя избранника держит в секрете.
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