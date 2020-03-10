10 фатальных причин бесплодия

На запрос "бесплодие" интернет-поисковик выдает 4 млн результатов. На женских форумах часто встречаются многостраничные ветки на тему "Мне 35 лет, и я бесплодна", в "Инстаграме" под хештегом #infertility свыше 1 млн публикаций… Немудрено, что бесплодие – одна из острейших проблем в странах первого мира: только в России в разных регионах до 25 % пар имеют репродуктивные трудности, а в среднем в мире число таких пар достигает 15–17 %.



Почему возникают проблемы с зачатием и что делать в такой ситуации? Разобраться в этих вопросах помогла акушер-гинеколог, репродуктолог, главный врач клиники Remedi поможет Елена Младова.

Как ни странно, но диагноз "бесплодие" – из тех, что можно поставить самостоятельно: оно есть, если у супружеской пары, которая не предохраняется, желанная беременность не наступает в течение определенного срока:

одного года, если партнеры младше 35 лет;

шести месяцев – если старше 35 лет.

Впрочем, простота диагностирования обманчива: насчитываются десятки причин бесплодия, причем как женского, так и мужского, и каждая из них требует своего, зачастую очень сложного лечения. "Для того чтобы женщина могла забеременеть при регулярной половой жизни без контрацепции, – поясняет Елена Младова, – должны соблюдаться четыре основных условия:

наличие овуляции у женщины – регулярное появление фолликула с яйцеклеткой;

наличие проходимых маточных труб;

отсутствие патологии полости матки;

нормальная продукция сперматозоидов у партнера.

И если хотя бы одно условие не выполняется, возникнут проблемы с беременностью".

К причинам женского бесплодия относятся нарушения овуляции, расстройства со стороны маточных труб и матки. У мужчин это связано с нарушением сперматогенеза (выработки сперматозоидов). В целом можно выделить топ-10 основных причин, затрудняющих естественное зачатие.

Возраст

С увеличением возраста женщины растет частота хромосомных аномалий в яйцеклетках. Это существенно затрудняет достижение нормально развивающейся беременности. Первые изменения мы наблюдаем уже с 35 лет, после 40 лет качество яйцеклеток изменяется как с точки зрения качества генетического материала, так и с точки зрения энергетических запасов в ооцитах. Другая проблема возраста – снижение овариального резерва.

Количество яйцеклеток (овариальный резерв) у женщин уменьшается с возрастом – примерно с 2 млн фолликулов у новорожденной девочки до 400 тысяч на пике фертильности (от окончания полового созревания до 35 лет). После этого темп истощения растет. Уже к 40 годам количество фолликулов снижается до критической в смысле возможности зачатия величины – до 25 тыссяч.

С каждым последующим годом резерв падает еще больше, вплоть до наступления менопаузы. То есть возможность и успешность естественного зачатия прямо связана с количеством прожитых лет – это биологическая данность. "Если женщина хочет сначала построить карьеру, не отказываясь при этом от возможности стать матерью, — рассказывает Елена Младова, – стоит подумать о подстраховке – криоконсервации яйцеклетки (оплодотворенной или нет) на пике фертильности, до 35 лет. Современные методы быстрой заморозки – витрификации – обеспечивают практически 100%-ный выход из гибернации и дают возможность завести ребенка в наиболее удобный для родителей момент".

Гормональные нарушения

Как правило, любое нарушение сложного гормонального баланса может приводить к проблемам с овуляцией. Причины многообразны: от заболеваний яичников (здесь лидирует синдром поликистозных яичников – СПКЯ), щитовидной железы, надпочечников и т. д. до мощного стресса. "В такой ситуации, – подчеркивает Елена Младова, — важнейшими условиями являются правильная постановка диагноза с помощью целого ряда анализов и исследований и дальнейшая коррекция гормонального фона. Как правило, это дает хороший (до 80 % удач) результат, в противном случае рекомендуется обратиться к вспомогательным репродуктивным технологиям".

Проблемы с маточными трубами

Непроходимость или же отсутствие маточных (фаллопиевых) труб – одна из наиболее частых причин бесплодия у женщин. Как правило, это следствие воспаления, в результате чего тонкий (внутренний диаметр – всего 0,1 мм) канал "слипается", препятствуя встрече яйцеклетки и сперматозоида. Иногда отсутствие трубы может быть обусловлено хирургическим вмешательством по причине острого гнойного воспаления, внематочной беременности, стерилизации. "Если к бесплодию привела непроходимость маточных труб или иные аномалии развития и патологические процессы в матке, – поясняет Елена Младова, – решением может стать хирургическое вмешательство. Однако в репродуктивные клиники, как правило, обращаются женщины, которые уже имели неудачные попытки такого лечения, и в этом случае хороший результат дают вспомогательные репродуктивные технологии, например ЭКО".

Воспалительные заболевания малого таза

Острые и хронические воспалительные процессы в малом тазу также ведут к возникновению спаек. Если они тем или иным способом блокируют яичник (например, окружая его), то это делает невозможным прохождение яйцеклетки и оплодотворение.

Эндометриоз

Распространенное гинекологическое заболевание, причины которого сложны и во многом не изучены. Оно часто бывает у молодых женщин и является следствием миграции и последующего разрастания клеток слизистой оболочки матки (эндометрия) на других органах (как репродуктивных – генитальный эндометриоз, так и других, как правило, расположенных в брюшной полости, – экстрагенитальный эндометриоз). Из-за того, что эндометриальные клетки следуют ежемесячной "программе" женского менструального цикла, появляются внутренние кровотечения, которые приводят не только к болям и плохому самочувствию, но и к воспалениям и спаечному процессу. Кроме того, заболевание провоцирует снижение запаса яйцеклеток – овариального резерва. В данном случае необходим комплексный подход к лечению, включающий как гормональную терапию, так и хирургическое вмешательство (в некоторых ситуациях).

Патология матки и ее полости

К отсутствию беременности могут приводить такие доброкачественные заболевания, как миома матки. При больших размерах миомы (более 4 см) рекомендуется оперативное лечение. Также препятствует имплантации наличие патологии (полипов, сращений — синехий, субмукозных узлов). В таком случае необходимо с помощью небольшого хирургического вмешательства – гистероскопии или гистерорезектоскопии – удалить патологию полости матки, а затем планировать беременность. Нередко к отсутствию беременности приводят и пороки развития матки (например, полная внутриматочная перегородка). Тщательное обследование у репродуктолога позволит выявить такие проблемы и составить план их преодоления.

Нарушение сперматогенеза

Почти в половине случаев бесплодие вызвано мужскими проблемами. Оценить качество сперматогенеза очень просто – достаточно сдать анализ, который называется спермограммой. Ключевыми факторами, провоцирующими бесплодие у мужчин, являются:

неполноценность сперматозоидов (нарушение их подвижности и жизнеспособности);

резкое снижение их количества;

препятствия на пути продвижения сперматозоидов.

К этому приводит целый комплекс причин (от генетических сбоев до воспалительных процессов), большая часть которых успешно лечится андрологами и урологами. В случае отсутствия эффекта от лечения рекомендуется достижение беременности с помощь вспомогательных репродуктивных технологий.

Вес

Слишком высокий или, наоборот, низкий индекс массы тела (ИМТ), вызванный ошибками в пищевом поведении, часто ведеет к гормональным нарушениям. Поэтому наличие бесплодия может быть прямо связано с этим фактором. Следовательно, беременность наступает лишь после нормализации веса.

Вредные привычки

Курение и алкоголь угнетающе действуют на репродуктивные процессы в организме. Они влияют на гормональный фон, приводят к нарушениям сперматогенеза. Поэтому в лечении бесплодия крайне важным является отказ от вредных привычек или сведение к минимуму их воздействия на организм. Так, не стоит потреблять более 100 г чистого этанола в неделю – это соответствует 2,5 л пива (2,5 %), 1 л вина (12 %) или 350 мл крепких напитков (40 %).

Бесплодие неясного генеза

У каждой пятой пары, обращающейся за помощью к репродуктологам, причины бесплодия установить не удается. Тем не менее такие пациенты имеют высокий шанс наступления беременности при применении вспомогательных репродуктивных технологий.