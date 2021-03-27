"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка

26 марта Дмитрий Шепелев стал отцом очаровательного малыша. Телеведущий впервые поделился эмоциями после знаменательного события.

Жанна Фриске родила сына Платона почти 8 лет назад, после чего у нее начались проблемы со здоровьем вплоть до гробой доски. Все это время рядом с ней был верный супруг Дмитрий Шепелев, проявляя мужество и стойкость, несмотря на все обстоятельства. Телеведущему выпала непростая судьба полная тягот, переживаний и потерь. Наконец, он объявил об удивительных переменах в жизни, которые поставили крест на прошлом. Дизайнер Екатерина Тулупова подарила Дмитрию Шепелеву сына, который принес звездному мужчине невероятную радость.

Шоумен записал для поклонников обращение в инстаграм-канале, показав свою широкую улыбку и сияющие глаза. Перед этим телеведущий хорошенько выспался, ведь хлопоты о малыше отняли у него немало сил. Во время съемки ролика мужчина излучал счастье, изумление и восторг. "Это мое первое сообщение из новой жизни", — выразился Дмитрий Шепелев под наплывом чувств.

Довольный отец поблагодарил поклонников за то, что они написали для него огромное количество теплых слов и выразил им свою признательность. Шоумен признался, что не может ответить каждому лично, но читает все поздравления. Кроме того, Дмитрий Шепелев объявил о старте нового сезона телепроекта "Ты как я" на канале ТНТ, где он выступает в роли ведущего.

