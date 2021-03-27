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"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка

"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка

26 марта Дмитрий Шепелев стал отцом очаровательного малыша. Телеведущий впервые поделился эмоциями после знаменательного события.
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Жанна Фриске родила сына Платона почти 8 лет назад, после чего у нее начались проблемы со здоровьем вплоть до гробой доски. Все это время рядом с ней был верный супруг Дмитрий Шепелев, проявляя мужество и стойкость, несмотря на все обстоятельства. Телеведущему выпала непростая судьба полная тягот, переживаний и потерь. Наконец, он объявил об удивительных переменах в жизни, которые поставили крест на прошлом. Дизайнер Екатерина Тулупова подарила Дмитрию Шепелеву сына, который принес звездному мужчине невероятную радость.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Шоумен записал для поклонников обращение в инстаграм-канале, показав свою широкую улыбку и сияющие глаза. Перед этим телеведущий хорошенько выспался, ведь хлопоты о малыше отняли у него немало сил. Во время съемки ролика мужчина излучал счастье, изумление и восторг. "Это мое первое сообщение из новой жизни", — выразился Дмитрий Шепелев под наплывом чувств.

Довольный отец поблагодарил поклонников за то, что они написали для него огромное количество теплых слов и выразил им свою признательность. Шоумен признался, что не может ответить каждому лично, но читает все поздравления. Кроме того, Дмитрий Шепелев объявил о старте нового сезона телепроекта "Ты как я" на канале ТНТ, где он выступает в роли ведущего.

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Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 марта 2021, 15:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость673854
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Гость660089
Шепелев хитрожопый ты за все заплатишь, бог есть, ты- иуда
вот именно, Бог есть, и всем тем кто, желает молодому мужчине смерти и болезни, только для того, чтобы потешить больное самолюбие, алчной, подлой семейки и невежественного наглеца копылова, преподнесет ситуации в виде расплат, за ложь, клевету, ненависть, зло!!!!
Гость662888
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Гость660089
Шепелев хитрожопый ты за все заплатишь, бог есть, ты- иуда
Молодец Дима..И не обращай внимания на семейку Фриске.Там нет адекватных людей.
Гость660089
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Шепелев хитрожопый ты за все заплатишь, бог есть, ты- иуда
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