Отец покойной Фриске сорвался на ликующего от рождения ребенка Шепелева

Уже несколько лет подряд Владимир Фриске борется с журналистом Дмитрием Шепелевым. По словам отца покойной артистки, он не перестает надеяться на личную встречу и нормальное общение с внуком.

Однако все зависит от экс-супруга Жанны Фриске. Известно, что мужчина не подпускает родственников к наследнику. Платон общается лишь со звездным отцом и активно привыкает к новой семье.

К слову, молодая возлюбленная Дмитрия Шепелева подарила ему малыша. Накануне дизайнер Екатерина Тулупова родила еще одного наследника. Пол ребенка звездные родители тщательно скрывают.

Семья покойной Жанны Фриске не смогла остаться в стороне и не прокомментировать кардинальные перемены в жизни бывшего зятя. Отец певицы сообщил, что не смог порадоваться за мужчину, так как тот до сих пор не позволил родственникам общаться с первым сыном.

"Если бы там была у него нормальная женщина, то она бы ему сказала, чтобы он стал нормальным человеком. Он сделает все, чтобы мне было плохо. Я буду бороться за Платона", – заверил Владимир Борисович.

Напомним, семейные споры Фриске и Шепелева длятся уже несколько лет. Родственники покойной звезды пытаются вытрясти крупную денежную сумму из кошелька журналиста, а тот всячески игнорирует их заявления и не подпускает к наследнику. Во многих интервью Дмитрий отмечал, что не видит в этом смысла, так как не доверяет семье усопшей супруги.