"Гурманка растет": публика оценила вкусовые предпочтения дочери Николаева

Обаятельная девочка регулярно собирает сотни комментариев в личном блоге звездного отца. Игорь Николаев охотно делится семейными фотографиями и рассказывает о воспитании младшей дочери.

Накануне певец обнародовал кадры, на которых пятилетняя Вероника дегустировала сразу несколько деликатесов. Многочисленная аудитория могла подумать, что родители балуют свою малышку и предлагают ей устриц и черную икру.

Но в семье Игоря Николаева все намного проще – лимоны и малосольные огурцы. Светловолосая девочка с косичками с удовольствием позировала для любимого папы в домашней обстановке со вкусностями в руках.

"Пробовали лимон с соленым огурчиком? Кисло, но очень вкусно!", – посмеялся над доченькой артист.

Восторженные поклонники не смогли пройти мимо милой мордашки Вероники и буквально засыпали малышку лестными возгласами. Так, публика подметила, что Николаев растит "настоящую гурманку". Но все же нашлись и те, кто не оценил юмор артиста. Негодующая публика поинтересовалась, всегда ли звездная семья так кормит своих отпрысков.

Напомним, что 61-летний композитор с 2010 года женат на Юлии Проскуряковой. Именно она подарила обожаемому супругу младшую наследницу. Поговаривают, что девочка – копия отец. В светских кругах даже подшучивают, что ей не хватает усов для полного сходства с Игорем. Стоит отметить, что звезды не скрывают от общественности какие-либо новости и всегда делятся совместными фотографиями.