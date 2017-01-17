Знаменитости с усами

42-летнюю артистку засняли с сильно округлившимся животом
Сегодня, 17 января, певец и композитор Игорь Николаев отмечает день рождения – ему исполняется 57 лет. Роскошные усы артиста покорили множество женских сердец. Dni.Ru решили вспомнить, кто еще из звезд может похвастаться таким же интересным "аксессуаром".
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