Знаменитости с усами

Сегодня, 17 января, певец и композитор Игорь Николаев отмечает день рождения – ему исполняется 57 лет. Роскошные усы артиста покорили множество женских сердец. Dni.Ru решили вспомнить, кто еще из звезд может похвастаться таким же интересным "аксессуаром".