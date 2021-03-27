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"Некие сложности": Шепелеву предрекли проблемы с новорожденным наследником

Накануне Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом. Экс-супруг покойной Жанны Фриске лично сообщил о радостном событии. Однако многочисленная аудитория весьма неоднозначно отреагировала на подобные новости.
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Вместе с нынешней возлюбленной Екатериной Тулуповой они воспитывают двоих детей от других партнеров. У российского дизайнера есть дочка Лада, а у журналиста – сын Платон. Но теперь в их доме появится еще больше детского смеха.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

По словам Дмитрия Шепелева, он безумно счастлив и готов делиться с общественностью личными переживаниями. Напомним, что телеведущего постоянно критикуют из-за сложных отношений с семьей покойной супруги.

Дело в том, что между зятем и отцом Жанны Фриске с самого начала отсутствовало взаимопонимание. А после неожиданной смерти артистки родственники и вовсе переругались. Стоит отметить, что мужчины до сих пор делят крупную денежную сумму и единственного наследника.

Ознакомившись с данной ситуацией, астролог Елена Егорова сделала громкое заявление. Женщина добавила, что появившийся в семье Шепелева и Тулуповой ребенок может впоследствии повторить судьбу старшего братика.

Егорова "разглядела" в будущем звезд немало проблем и семейных невзгод. Если верить словам астролога, то Шепелева ждет очередное испытание и обретение главенствующего места в жизни младшего ребенка.

"По его карте мы можем посмотреть взаимоотношения родителей. И в карте отчетливо прослеживается то, что у них, возможно, начнутся некие сложности. Или какие-то обстоятельства будут мешать их теплым чувствам", – заявила Елена.

Более того, эксперт намекнула, что Дмитрию Шепелеву будет занимать главную роль в воспитании и развитии этого наследника. К слову, роль мамы снова уходит на второй план, как и в отношениях с Жанной Фриске.

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Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 марта 2021, 11:56 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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