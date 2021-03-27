"Некие сложности": Шепелеву предрекли проблемы с новорожденным наследником

Накануне Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом. Экс-супруг покойной Жанны Фриске лично сообщил о радостном событии. Однако многочисленная аудитория весьма неоднозначно отреагировала на подобные новости.

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