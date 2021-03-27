"Некие сложности": Шепелеву предрекли проблемы с новорожденным наследником

Вместе с нынешней возлюбленной Екатериной Тулуповой они воспитывают двоих детей от других партнеров. У российского дизайнера есть дочка Лада, а у журналиста – сын Платон. Но теперь в их доме появится еще больше детского смеха.
По словам Дмитрия Шепелева, он безумно счастлив и готов делиться с общественностью личными переживаниями. Напомним, что телеведущего постоянно критикуют из-за сложных отношений с семьей покойной супруги.
Дело в том, что между зятем и отцом Жанны Фриске с самого начала отсутствовало взаимопонимание. А после неожиданной смерти артистки родственники и вовсе переругались. Стоит отметить, что мужчины до сих пор делят крупную денежную сумму и единственного наследника.
Ознакомившись с данной ситуацией, астролог Елена Егорова сделала громкое заявление. Женщина добавила, что появившийся в семье Шепелева и Тулуповой ребенок может впоследствии повторить судьбу старшего братика.
Егорова "разглядела" в будущем звезд немало проблем и семейных невзгод. Если верить словам астролога, то Шепелева ждет очередное испытание и обретение главенствующего места в жизни младшего ребенка.
"По его карте мы можем посмотреть взаимоотношения родителей. И в карте отчетливо прослеживается то, что у них, возможно, начнутся некие сложности. Или какие-то обстоятельства будут мешать их теплым чувствам", – заявила Елена.
Более того, эксперт намекнула, что Дмитрию Шепелеву будет занимать главную роль в воспитании и развитии этого наследника. К слову, роль мамы снова уходит на второй план, как и в отношениях с Жанной Фриске.
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