Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого

Супруги долго скрывали от общественности появление наследника. О рождении ребенка артист сообщил спустя полгода – в день своего рождения. Почти сразу народ начал подозревать Татьяну Брухунову в новой беременности, тем более что она неоднократно заявляла в личном блоге, что не против снова стать мамой.
Несколько недель назад поклонники обратили внимание на округлившиеся формы молодой жены Евгения Петросяна. Девушка несколько раз случайно показала в "Сторис" инстаграм-аккаунта внушительных размеров живот.
Впрочем, официальных комментариев семья не дает, а фанатам все же не терпится узнать подробности. Именно поэтому некоторые задают Татьяне Брухуновой вопросы про новую беременность в комментариях под публикациями. Видимо, девушке это надоело, и она резко ответила одному из подписчиков.
Супруга Евгения Петросяна заявила, что не прощает людей за бестактные вопросы, а сразу отправляет всех в бан. "Хоть малейшее чувство этики должно быть у каждого", – подчеркнула девушка. Позднее в "Сторис" она сделала скриншот подборки новостей о своей беременности. "Прекращаю есть на ночь!" – пошутила Брухунова в попытке оправдать свой выпирающий из-под одежды живот.
Напомним, первая беременность молодой жены Евгения Петросяна для многих осталась тайной. Девушке удавалось скрывать интересное положение на протяжении девяти месяцев.
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