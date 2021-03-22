Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
партнеры
Понедельник
22 марта
Лента новостей
16:39
Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой
16:35
"Теперь я бионик!": звезду сериала "Анатомия страсти" спасли от самой мучительной боли
16:00
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
16:00
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
15:47
Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого
15:43
Психанул и уехал: Билан устроил вызывающий демарш перед выходом на сцену
15:42
"Очень тяжело и больно": наследник не пустил звезду "Морозко" на похороны к отцу
15:35
Развязная подружка Крида сообщила о свадьбе и показала кольцо с бриллиантом
15:07
Политолог Шариков об оскорблениях Байдена в адрес Путина: В Вашингтоне не хотели эскалации отношений
14:59
Вместо Манижи: Подольская предложила отправить на "Евровидение" Моргенштерна
14:49
Сладкая жизнь в тюрьме и возвращение: что стало с отсидевшей звездой "Отчаянных домохозяек"
14:48
Без носа: в Сети появились первые фото изувеченной экс-супруги Аршавина
14:46
Как снимали фарсовую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя" с Калягиным и Джигарханяном
14:44
Попались на лжи: Меган Маркл и принц Гарри сказали неправду в интервью
14:42
Подруга помогла округлившейся Собчак избавиться от второй "беременности"
14:17
Названы самые "таксистские" города России
14:14
Шок: похотливая Волочкова предстала полуголой перед детьми
14:10
"Не самая главная новость": Волочкова наплевала на тяжелобольного Урганта
13:56
"Это было шоком": Ивлеева раскрыла тайну появления Пугачевой на дне рождения
13:46
"Он так похорошел": Вера Брежнева попала под чары известного актера
13:41
История напавшего с ножом на инспектора актера сериала "След" получила продолжение
13:39
"Что с вашим лицом?": Навка вызвала оторопь своим видом
13:37
Хулиганы затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге
13:23
Трамп высказался о падении Байдена на трапе самолета: Я ему не проиграл
13:21
Названы города России с самой высокой зарплатой
13:10
Синоптик назвала сроки прихода настоящей весны в Москву
13:05
А как же Прилучный? Карпович вышла замуж
12:57
Иван Ургант заразился коронавирусом
12:56
"Просто гадость": как вернувшийся Серебряков отреагировал на резкие слова Певцова
12:50
Кто старое помянет: страстный поцелуй Лолиты и Цекало попал на камеру
12:34
"Пригласила на свидание": Сотникова о домогательствах известной актрисы
12:28
Росла как Маугли, попадала под нож: дочь Михаила Ефремова откровенно о несчастном детстве
12:21
Раздевшаяся на камеру Асмус вызвала оторопь
12:19
Названы вызывающие отравление продукты
12:11
Россиян ждет подорожание одежды и обуви: в чем причина
12:06
"Был на грани": мимолетный роман разрушил брак актера "Склифосовского" и почти довел его до могилы
11:50
"Очень сексуально": Дарья Мороз завела россиян снимком в сетке на голое тело
11:49
Россиян предупредили о вспышке туберкулеза после пандемии коронавируса
11:42
В России появятся хлеб и мясо из насекомых
11:26
Богатырев из "Кухни" и Арнтгольц поделили заботы о новорожденном сыне
11:20
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 9,2 тысячи
11:13
"Ее мамой называл": обнародованы ужасающие детали смерти сына Ливанова и Безруковой
11:08
Теперь – Анита Маркони: поклонники обсуждают внезапную смену фамилии Цой
11:05
"Ей всего полгода": Рома Жуков рассказал о тяжелой утрате
10:40
Узнавшая неутешительную правду Лолита вручила Федункив результаты ДНК-теста
10:33
Названы регионы России с самой высокой зарплатой по отраслям
10:21
Мороз и солнце: как Путин и Шойгу отдохнули в заснеженной тайге
10:08
"Это договорная история": вскрылись сенсационные данные о браке Тимати
09:58
Жириновский объяснил отсутствие поддержки Путина со стороны Лукашенко: Уровень директора совхоза
09:36
Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нормальное женское желание": внучка Гурченко откровенно о романе с Шаляпиным
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Вскрылись шокирующие данные об изнасиловании Легкоступовой перед смертью
Политолог Класковский: В Москве понимают, что Лукашенко осталось недолго
Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого

Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого

Год назад в семье Евгения Петросяна родился сын Ваган. Мальчика юмористу подарила молодая супруга Татьяна Брухунова, которая раньше работала его личной помощницей. По слухам, именно ради девушки он и бросил Елену Степаненко после 30 лет брака.
прочитано 1186 раз

Супруги долго скрывали от общественности появление наследника. О рождении ребенка артист сообщил спустя полгода – в день своего рождения. Почти сразу народ начал подозревать Татьяну Брухунову в новой беременности, тем более что она неоднократно заявляла в личном блоге, что не против снова стать мамой.

ПО ТЕМЕ

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот

"Нормальная женщина не хочет быть Золушкой": Брухунова в растянутом свитере вызвала оторопь

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Несколько недель назад поклонники обратили внимание на округлившиеся формы молодой жены Евгения Петросяна. Девушка несколько раз случайно показала в "Сторис" инстаграм-аккаунта внушительных размеров живот.

Впрочем, официальных комментариев семья не дает, а фанатам все же не терпится узнать подробности. Именно поэтому некоторые задают Татьяне Брухуновой вопросы про новую беременность в комментариях под публикациями. Видимо, девушке это надоело, и она резко ответила одному из подписчиков.

Супруга Евгения Петросяна заявила, что не прощает людей за бестактные вопросы, а сразу отправляет всех в бан. "Хоть малейшее чувство этики должно быть у каждого", – подчеркнула девушка. Позднее в "Сторис" она сделала скриншот подборки новостей о своей беременности. "Прекращаю есть на ночь!" – пошутила Брухунова в попытке оправдать свой выпирающий из-под одежды живот.

Напомним, первая беременность молодой жены Евгения Петросяна для многих осталась тайной. Девушке удавалось скрывать интересное положение на протяжении девяти месяцев.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 15:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость656147
Пожаловаться Ответить
Беременная девушка.... Это что-то новое.....
Гость652327
Пожаловаться Ответить
очень "интересная" статья(((
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Что с вашим лицом?": Навка вызвала оторопь своим видом

Снимок спортсменки на полу ужаснул народ
Шоу-бизнес

Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой

Предприниматель все отрицает
Шоу-бизнес

Психанул и уехал: Билан устроил вызывающий демарш перед выходом на сцену

Что взбесило артиста
Шоу-бизнес

"Пригласила на свидание": Сотникова о домогательствах известной актрисы

Актриса была шокирована предложением коллеги

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+