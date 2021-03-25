Стала звездой: "сестричку" Началовой представили к награде за особые заслуги в шоу-бизнесе

"С 1998 года я работаю в пиаре, – рассказала Анна Исаева. – Первым моим заказчиком артистом был Олег Газманов. Он целая эпоха для меня, мой гуру, наставник, мой мастер в шоу-бизнесе. Потом я работала Валерией и Иосифом Пригожиным, после чего перешла в офис Виктора Дробыша и была пиар-менеджером участников его "Фабрики звезд" – групп "Челси" и "Тутси", певицы Зары и Наталь Подольской".
Именно Анна Исаева занималась пиаром свадеб Алсу и Яна Абрамова, Авраама и Морелы Руссо; Олега и Марины Газмановых, Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко, Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
Анна Исаева в разные года помогала в продвижении "Хору Турецкого", Тамаре Гвердцители и Борису Моисееву. Сегодня она работает с Натальей Подольской, Владимиром Пресняковым, Анастасией Спиридоновой и Стасом Михайловым.
Но самым известным ее проектом была Юлия Началова. Они работали более 16 лет и сделали много проектов. Отношения между ними были настолько дружескими и теплыми, что Началова в шутку называла Исаеву своей "сестричкой". А после скоропостижной смерти звезды Анна Исаева взяла на себя труд общения с прессой и вот уже два года помогает родным покойной артистки.
За заслуги на ниве шоу-бизнеса Анна Исаева была отмечена престижной наградой "Красота без границ" в рамках культурно-просветительского проекта Елены Шериповой, основателя первой в России телевизионной школы моделей Vmode Model Agency и глянцевого журнала Vmode magazine.
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