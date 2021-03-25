Стала звездой: "сестричку" Началовой представили к награде за особые заслуги в шоу-бизнесе

Анна Исаева – известный и авторитетный в среде шоу-бизнеса пиарищик. Она работала со звездами первой величины, да и сама является звездой. Анна – частый гость в ток-шоу, она камео появилась даже в фильме про Юлию Началову на Первом канале. Она один из немногих менеджеров, который даже является ньюсмекером и всегда любим журналистами!

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