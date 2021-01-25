"Не дай бог это было кому-то увидеть!": Исаева о страшном предсмертном состоянии больной Началовой

31 января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Это событие будет широко отмечаться на различных каналах. Кажется, что юбилей Аллы Пугачевой праздновали с меньшим размахом...



Подробностями эфиров поделилась пресс-секретарь певицы Анна Исаева. "Первыи? канал ко Дню рождения Юли выпускает фильм, он прои?дет с понедельника по среду в 22.30, – рассказал Исаева. – Канал "Россия" готовит к выходу программу памяти , но пока не принято решение о том когда она состоится либо к 31 января (дню рождения артистки), либо к 16 марта (дню ее смерти). Канал НТВ и лично продюсер Тимур Ваи?нштеи?н приняли принял решение о повторе 30 января программы "Секрет на миллион", которую мы сделали еще в сентябре 2016 года. Канал ОТР рассматривает решение показать концерт Юли в день ее рождения. На Пятом канале и ТВЦ повторят документальные фильмы, снятые в память об артистке".

Сама Ана Исаева на радость поклонникам появится в нескольких телепроектах памяти своей подопечной – и в фильме "Подлинная история Юлии Началовой", и программе Ксении Собчак "Док-Ток", и в прямом эфире передачи "Доброе утро!". Поделится она там шокирующими откровениями.

Например, все знают, что у певицы в последние годы жизни были невыносимые боли в суставах. "Когда она выходила из машины, знаете, как это выглядело? – задает риторический вопрос Анна. – Не дай бог это было кому-то увидеть! Ей ногу помогали вынимать! И вторую так же!" Подобные откровения о предсмертном состоянии Началовой станут для многих шоком. В 38 лет, напомним, у певицы была подагра, сахарный диабет, системная волчанка и начинающаяся гангрена ноги...