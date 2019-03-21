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Март 21, 2019
просмотры: 123

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

На Троекуровском кладбище в Москве нашла свой последний приют 38-летняя Юлия Началова. Проститься с популярной певицей прибыло множество ее коллег по отечественному шоу-бизнесу.

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