Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

На Троекуровском кладбище в Москве нашла свой последний приют 38-летняя Юлия Началова. Проститься с популярной певицей прибыло множество ее коллег по отечественному шоу-бизнесу.
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