Не только дочка: "сестричка" Началовой показала необычного сына

Анна Исаева – один из самых известных пресс-секретарей страны. Она пользуется авторитетом у народа, к ее мнению прислушиваются звезды, ее часто приглашают экспертом на телевизионные ток-шоу. И каждый раз она не перестает удивлять народ.

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