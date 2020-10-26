Не только дочка: "сестричка" Началовой показала необычного сына

В разное время Анна Исаева работала или продолжает сотрудничать с Олегом Газмановым, Стасом Михайловым, Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской. Но самым известным ее клиентом стала Юлия Началова. Певица была так близка со своим пресс-агентом, что в шутку называла ей "сестричкой". И после скоропостижного ухода артистки из жизни именно Исаева взяла на себя заботы и по организации похорон, и по сохранению светлой памяти Началовой...
Но и сама по себе Анна всегда вызывает интерес. Еще бы – на ее страницу в социальной сети "Инстаграм" подписано почти 37 тысяч человек!... И все они с нетерпением ждут обновлений от Исаевой и свежих новостей.
Она часто показывала фанатам свою дочку Марианну Пульвер – в школе, в салоне красоты, на пляже. Но, как оказалось, у Исаевой еще есть очень талантливый необычный сын Филипп! "Мой креативный сын всегда поражал мое воображение даже в ранней стадии своего развития", – призналась Исаева. И показала его чудесную живопись, в которой угадывается большое дарование. Крокодила Гену он нарисовал в очень оригинальной манере, в которой угадываются многие модернистские веяния. "Филя, ранние работы... всегда жду его художества с нетерпением... покажу и более поздние" – пообещала "сестричка" Началовой.
"Чудный мальчик!", "Парень – ТАЛАНТ! 100%! Воображение развито прекрасно!", "Умничка! Восхищаюсь" – комментируют рисунок сына Исаевой восторженные люди.
Популярные темы форума
Жизнь заканчивается после 30
Гименопластика
Ты патриот России?
Шо за форум
В чем смысл бабников?
почему женщины не стареют красиво
Возьмут ли в жены девушку бу?
Швондер и Людка
русские мужчины не самые красивые
Не выходите замуж на козерога