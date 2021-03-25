"Терпение лопнуло": оставившего тяжелобольную экс-супругу Аршавина вывели на чистую воду

Обе попытки создать крепкую семью обернулись настоящим провалом для футболиста. Множественные обвинения, критика, денежные вопросы – все это теперь часть коммуникации спортсмена с бывшими супругами и их поклонниками.

После неоднозначной программы Андрея Малахова нумеролог Клара Кузденбаева решила разобраться, что мешает Андрею стать счастливым. Отметим, в "Прямом эфире" Алиса Казьмина впервые показала свое лицо. Стало очевидно, что у женщины практически отсутствует нос. В своих проблемах она винит мать бывшего супруга, предполагая, что та прокляла ее. Казьмина рассказала, что футболист изменял ей, сообщил о разводе по телефону, отобрал подаренную машину, а теперь уклоняется от алиментов.

Позднее на обвинения Алисы ответила родительница звезды. Она сообщила, что действительно хочет, чтобы экс-невестка покинула ее дом, ей ничуть не жаль Казьмину, а все то, что с ней происходит сегодня – бумеранг. По мнению Татьяны Ивановны, женщину просто наказывают за прошлые грехи. Нумеролог встала на сторону семьи Аршавина.

Клара считает, что Алиса – человек крайне непростой. Она слишком эмоциональна и способна унижать людей. По мнению эксперта, союз пары держался исключительно на ангельском терпении Андрея. Их брак был обречен, а потому в какой-то момент у футболиста "терпение лопнуло", и он ушел.

Специалист подчеркнула, что спортсмен – неплохой человек, но выбирает постоянно не тех женщин. Она убеждена, что отношения с Юлией Барановской также были обречены. Их любовь могла просуществовать лишь семь лет.