"Он ублюдок": Малахов прилюдно унизил наплевавшего на больную экс-супругу Аршавина

Мать журналистки сообщила, что футболист бросил избранницу лишь потому, что она ему наскучила. Более того, Андрей Аршавин не видится и не общается и с их дочерью Есенией. При этом родительница спортсмена пытается выгнать Алису Казьмину из своего дома.
Узнав в подробностях о случившемся, Андрей Малахов пришел в ужас. Не сдерживая эмоций, он высказал все, что думает об Андрее Аршавине. Шоумен отметил, что футболист являлся лицом сборной России. Он не понимает, как человек с такими моральными качествами может воспитывать молодежь.
Ведущий призвал спортсмена к совести: просто позвонить, навестить экс-возлюбленную. Андрей Малахов заявил, что уже никто не просит денег футболиста и предложил ему засунуть их "в одно место", передает телеканал "360".
"Он ублюдок", – обругал шоумен спортсмена.
Напомним, Алиса Казьмина заболела аутоиммунным некрозом. Недуг изуродовал лицо экс-модели. Из-за болезни бывшая жена Андрея Аршавина теряет нос. Позже журналистка пребывала в коме из-за приступа острого панкреатита и в это же время перенесла коронавирус.
Сейчас женщина еще находится в клинике, но чувствует себя лучше. Помимо родных ее поддерживает первый супруг.
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