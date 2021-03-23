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"Он ублюдок": Малахов прилюдно унизил наплевавшего на больную экс-супругу Аршавина

"Он ублюдок": Малахов прилюдно унизил наплевавшего на больную экс-супругу Аршавина

Тяжелую ситуацию Алисы Казьминой обсудили в студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущего взбесило поведение Андрея Аршавина, который никак не помогает бывшей жене.
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Мать журналистки сообщила, что футболист бросил избранницу лишь потому, что она ему наскучила. Более того, Андрей Аршавин не видится и не общается и с их дочерью Есенией. При этом родительница спортсмена пытается выгнать Алису Казьмину из своего дома.

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Андрей Сергеевич Аршавин футболист

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Узнав в подробностях о случившемся, Андрей Малахов пришел в ужас. Не сдерживая эмоций, он высказал все, что думает об Андрее Аршавине. Шоумен отметил, что футболист являлся лицом сборной России. Он не понимает, как человек с такими моральными качествами может воспитывать молодежь.

Ведущий призвал спортсмена к совести: просто позвонить, навестить экс-возлюбленную. Андрей Малахов заявил, что уже никто не просит денег футболиста и предложил ему засунуть их "в одно место", передает телеканал "360".

"Он ублюдок", – обругал шоумен спортсмена.

Напомним, Алиса Казьмина заболела аутоиммунным некрозом. Недуг изуродовал лицо экс-модели. Из-за болезни бывшая жена Андрея Аршавина теряет нос. Позже журналистка пребывала в коме из-за приступа острого панкреатита и в это же время перенесла коронавирус.

Сейчас женщина еще находится в клинике, но чувствует себя лучше. Помимо родных ее поддерживает первый супруг.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 11:38 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина

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