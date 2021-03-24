"Он завернул куда-то не туда": Рудковская врезала плюнувшему на детей Аршавину

Яна Рудковская прокомментировала скандальную ситуацию, в которую попал Андрей Аршавин из-за болезни своей бывшей жены Алисы Казьминой. В частности, продюсер распекла футболиста за его отношение к своим наследникам.

прочитано 226 раз