"Он завернул куда-то не туда": Рудковская врезала плюнувшему на детей Аршавину

Светская львица считает, считает, что спортсмен отказался от своих детей. В частности, он давно не видится с дочерью от Алисы Казьминой Есенией. Экс-супруга Андрея Аршавина сейчас лежит в клинике, восстанавливаясь после операции, которую ей провели из-за некроза носа.
Яна Рудковская заявила, что спортивные успехи вовсе не делают Андрея Аршавина хорошим отцом. Она не понимает, как можно столь наплевательски относиться с собственным отпрыскам.
Продюсер напомнила, что у звезды футбола четверо детей (трое от телеведущей Юлии Барановской и один от журналистки Алисы Казьминой). "Он завернул куда-то не туда", – уверена Яна Рудковская.
Примечательно, что у нее со спортсменом есть и личные счеты. Ведь Андрей Аршавин однажды пожалел сына светской львицы Сашу Плющенко. Он считает, что мальчик снимается в видеороликах знаменитых отца и матери не по своему желанию.
Яна Рудковская отметила, что ее муж Евгений Плющенко, в отличие от Андрея Аршавина, занимается с сыном, ежедневно тренируя его на льду. Продюсер посоветовала спортсмену посмотреть на себя, а уж потом критиковать других.
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