Народ облил помоями угодившую в реанимацию Кудрявцеву: Всех бы их слить в унитаз

На днях Лера Кудрявцева упала в обморок во время съемок. Телезвезду срочно госпитализировали и доставили в реанимацию.

Впрочем, уже через несколько часов артистка вышла на связь из палаты и рассказала о своем самочувствии. Знаменитость показала, что лежит под капельницами, однако отметила, что с ней в целом все в порядке. Обморок случился, скорее всего, из-за хронической усталости.

В комментариях к публикации народ выразил Лере Кудрявцевой поддержку и посоветовал побольше отдыхать. По мнению поклонников, телеведущей стоит беречь себя, ведь она молодая мать. Впрочем, не все пользователи Сети оказались доброжелательны, многих разозлила новость о госпитализации знаменитости. Особо подозрительные назвали случившееся пиаром.

"Климакс у тетеньки, вот и все дела. Полтинник разменяла, это не шутки, пожилая, беречь себя надо для молодого мужа то (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не молодая уже, а все туда же вот и получилось так", "Она, как и весь российский шоу биз, не вызывает жалости.... посрать на них! Всех бы их слить в унитаз", "Я молюсь чтобы она исчезла с экрана телевизора", "Очередной пиар. Зачем так вести себя Рейтинга не хватает? Если человек болеет, да ещё в реанимации– только и есть здоровья и сил, чтобы в сеть фотки слать– кому они кроме близких интересны?" – пишут в комментариях.

Напомним, 2021 год не заладился у Леры Кудрявцевой с самого начала. Вместо отпуска с семьей артистка оказалась в изоляции из-за положительного теста на ковид. Затем звезда неудачно упала с лестницы и повредила копчик.