Лера Кудрявцева попала в реанимацию

Лера Кудрявцева у себя в "Инстаграм" рассказала о попадании в больницу. Она плохо почувствовала себя во время съемок.
Ведущая призналась, что сама сильно испугалась из-за произошедшего. Она добавила, что сейчас врачи проверяют, что же с ней произошло. У себя в сторис она опубликовала видео с больничной койки.
Других подробностей о произошедшем пока не поступало. По предварительным данным, Лера Кудрявцева лишилась чувств во время работы гримеров.
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