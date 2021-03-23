Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
партнеры
Вторник
23 марта
Лента новостей
10:18
Мать раскрыла скандальную подноготную изувеченной экс-супруги Аршавина
10:12
Эксперт Монтян о погромах в Киеве: Зеленскому хотели показать его истинное место
10:09
На Ярославском шоссе из-за ДТП затруднено движение
09:54
Китай может начать закупки крымского коньяка "Коктебель"
09:53
В России продлили заморозку цен на продукты
09:32
Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
09:26
Лукашенко никогда не станет стратегическим партнером Китая – эксперт Трухан
09:18
Россиян предупредили о росте цен на бензин
09:06
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
08:55
"Это не Моцарт!": Собчак сцепилась с Лазаревым из-за Крутого
08:47
"Мне хотели отрезать пальцы": обнародованы ужасающие детали случившегося с изуродованной экс-женой Аршавина
08:34
"Пошлость и убожество": Богомолов заявил об извращениях после контакта Собчак со скопинским маньяком
08:17
"У него стальные нервы": на Западе оценили отдых Путина в тайге
06:01
"Раздавлен горем": Брэд Питт до последнего надеялся на вменяемость Анджелины Джоли
04:02
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
01:58
Рак по наследству: Дочь актрисы Самохиной поведала о смертельном диагнозе
23:59
"Ничего он за 17 лет не понял": скопинский маньяк предложил своей бывшей жертве помощь в зачатии
22:05
Стала любовницей и подарили коттедж: Вскрылись данные о новом романе Решетовой
21:54
Лера Кудрявцева попала в реанимацию
21:32
После гибели ребенка под Москвой завели дело
21:27
"Поговорим о мразях": Собчак закидали камнями после интервью с маньяком
21:17
Три возлюбленных, пятеро детей: тайны личной жизни Михаила Пореченкова
20:58
В Подмосковье спасли пациента с полностью пораженными легкими
20:47
"С самого начала знали": Дочь онкобольного Юдашкина сделала признание
20:36
В Санкт-Петербурге светофор убил собаку
20:29
После взрыва газа под Москвой проводится проверка
20:21
Более двух миллионов человек посмотрели трансляцию финала Киберлиги РДШ по "Пабг Мобайл"
20:03
Микроавтобус ФСИН попал в смертельное ДТП
19:55
Тимати назвал изъян всех участниц "Холостяка"
19:28
Пенсионерка нашла в собственной квартире чужое ружье
19:12
Мышцы атрофировались: из-за неудачной пластики Алентова не может открыть глаза
18:54
Потная пантера изнывала от боли: Бузова подверглась мучениям на шоу
18:33
Кожа да кости: сын Михалковой отощал до неприличия
18:22
Рабочего из Тувы застрелили в Подмосковье
18:17
Жириновский отреагировал на инцидент с Байденом: Сигнал или символ?
18:00
"Свекровь хотела меня уничтожить": Тяжелобольная экс-супруга Аршавина обвинила мать футболиста в колдовстве
17:52
Стартует продолжение сериала "Анна-детективъ" с Александрой Никифоровой и Юлией Такшиной
17:29
В Вологде росгвардеец спас людей из огня
17:02
Под Москвой задержали приезжих фальшивомонетчиков
16:39
Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой
16:35
"Теперь я бионик!": звезду сериала "Анатомия страсти" спасли от самой мучительной боли
16:00
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
16:00
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
15:47
Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого
15:43
Психанул и уехал: Билан устроил вызывающий демарш перед выходом на сцену
15:42
"Очень тяжело и больно": наследник не пустил звезду "Морозко" на похороны к отцу
15:35
Развязная подружка Крида сообщила о свадьбе и показала кольцо с бриллиантом
15:07
Политолог Шариков об оскорблениях Байдена в адрес Путина: В Вашингтоне не хотели эскалации отношений
14:59
Вместо Манижи: Подольская предложила отправить на "Евровидение" Моргенштерна
14:49
Сладкая жизнь в тюрьме и возвращение: что стало с отсидевшей звездой "Отчаянных домохозяек"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Публицист Федута объяснил слова Лукашенко о кандидатах в президенты: Захочу – выберут даже их
Принц Уильям тоскует по опозорившему королевскую семью Гарри
Шоу-бизнес
Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой

Накануне звезда напугала всех. Сперва две "истории" со съемочной площадки, где она задорно общается со стилистами, а затем сразу видео из реанимации.
прочитано 1320 раз

Еще недавно многие говорили о том, что черная полоса в жизни ведущей сменилась светлой, но, видимо, напоследок тоже случаются несчастья. Лера достаточно быстро появилась в Сети и рассказала, что с легкими и сердцем у нее все в порядке. На утро запланировано еще одно обследование, а, по предварительным данным, все случившееся связано с накопленной усталостью.

ПО ТЕМЕ

Лера Кудрявцева попала в реанимацию

"В новый этап жизни": внезапно постаревшая Кудрявцева заговорила об одиночестве

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Лере Кудрявцевой посоветовали больше отдыхать и меньше нервничать, так как это пагубно влияет на здоровье. Многие издания писали, что телеведущая упала в обморок, но, по ее словам, ничего такого не было. Ей просто стало не очень хорошо, после чего она не стала сопротивляться и согласилась на срочную госпитализацию.

Многие поклонники активно поддерживают диву и комментируют каждое сообщение о ее здоровье. "Конечно, при таком то графике! Здоровья Вам", "Поправляйся, милашка", "Лера очень хорошая женщина и мать, дай Бог ей здоровья и крепкой семьи", "Организм не обманешь прекрасным внешним видом, годы берут свое, и такие нагрузки даром не проходят. Надо немножко притормозить, чтобы ребенка до ума довести", "Лер, отдохни", "О Боже, что же такое", – волновались они на разных ресурсах.

Однако некоторых смутил тот факт, что телеведущая вышла в Сеть сразу из реанимации. Ее посыл показался пользователем неискренним. "Когда человеку плохо, и он в реанимации, то он не пишет всякую хрень в соцсетях... очередная брехня ради пиара", "Если человек лежит в реанимации, значит его состояние очень тяжелое. А Лера при параде, еще и фото делает из реанимации, как такое возможно? Вот люди и сомневаются, что состояние Леры тяжелое!", "Если она выходит в соцсети, то почему занимает место в реанимации. В обычную палату. И без шума и пыли", – возмутились комментаторы в Сети.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Лера Кудрявцева. Фото: Alexey Vasnetsov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 09:32 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
Пожаловаться Ответить
Иду и вижу весь народ молится. Оказывается чтоб эту тварь не выпускали из психушки. Есть бог!
ВАСЬЯ
Пожаловаться Ответить
Выйдет из реанимации как бабкина с перетянутой обновленной харей.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

А как же Прилучный? Карпович вышла замуж

Актриса игнорирует все вопросы
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого

Девушка ответила поклонникам
Шоу-бизнес

Мышцы атрофировались: из-за неудачной пластики Алентова не может открыть глаза

Звезда испытывает сложности
Шоу-бизнес

"Поговорим о мразях": Собчак закидали камнями после интервью с маньяком

Журналистка нашла оправдание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+