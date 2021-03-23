Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой

Накануне звезда напугала всех. Сперва две "истории" со съемочной площадки, где она задорно общается со стилистами, а затем сразу видео из реанимации.

Еще недавно многие говорили о том, что черная полоса в жизни ведущей сменилась светлой, но, видимо, напоследок тоже случаются несчастья. Лера достаточно быстро появилась в Сети и рассказала, что с легкими и сердцем у нее все в порядке. На утро запланировано еще одно обследование, а, по предварительным данным, все случившееся связано с накопленной усталостью.

Лере Кудрявцевой посоветовали больше отдыхать и меньше нервничать, так как это пагубно влияет на здоровье. Многие издания писали, что телеведущая упала в обморок, но, по ее словам, ничего такого не было. Ей просто стало не очень хорошо, после чего она не стала сопротивляться и согласилась на срочную госпитализацию.

Многие поклонники активно поддерживают диву и комментируют каждое сообщение о ее здоровье. "Конечно, при таком то графике! Здоровья Вам", "Поправляйся, милашка", "Лера очень хорошая женщина и мать, дай Бог ей здоровья и крепкой семьи", "Организм не обманешь прекрасным внешним видом, годы берут свое, и такие нагрузки даром не проходят. Надо немножко притормозить, чтобы ребенка до ума довести", "Лер, отдохни", "О Боже, что же такое", – волновались они на разных ресурсах.

Однако некоторых смутил тот факт, что телеведущая вышла в Сеть сразу из реанимации. Ее посыл показался пользователем неискренним. "Когда человеку плохо, и он в реанимации, то он не пишет всякую хрень в соцсетях... очередная брехня ради пиара", "Если человек лежит в реанимации, значит его состояние очень тяжелое. А Лера при параде, еще и фото делает из реанимации, как такое возможно? Вот люди и сомневаются, что состояние Леры тяжелое!", "Если она выходит в соцсети, то почему занимает место в реанимации. В обычную палату. И без шума и пыли", – возмутились комментаторы в Сети.