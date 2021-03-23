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Проклятье Разина? За что страдает попавшая в реанимацию Кудрявцева

Проклятье Разина? За что страдает попавшая в реанимацию Кудрявцева

Последнее время несчастья так и валятся на голову Леры Кудрявцевой. Год начался с того, что вместо отпуска в теплых краях артистка осталась дома с ковидом.
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Просидев все праздники в изоляции, звезда вернулась на работу, однако вскоре ей пришлось снова сделать перерыв по состоянию здоровья. Теледива неудачно упала с лестницы и повредила спину. Какое-то время Лере Кудрявцевой даже пришлось передвигаться на инвалидной коляске.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Не успела знаменитость восстановить здоровье, как ее настигла новая неприятность. Накануне телеведущая упала в обморок во время съемок очередной программы. Артистку срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию. Вскоре звезда вышла на связь с поклонниками и поспешила их успокоить: мол, с ней ничего серьезного, просто из-за стресса организм дал сбой.

Однако фанаты не на шутку испугались за здоровье Леры Кудявцевой. Некоторые даже вспомнили Андрея Разина, который часто негативно высказывался в адрес телеведущей. Особо впечатлительные предположили, что продюсер "Ласкового мая" наслал на знаменитость проклятье.

Напомним, в своих публикациях Андрей Разин неоднократно ругал Леру Кудрявцеву последними словами. Он намекал на ее эскортное прошлое и пытался доказать, что солист группы "Ласковый май" Сергей Ленюк имел с ней отношения за деньги. Впрочем, звезда терпеть клевету не стала, подала на продюсера в суд и выиграла дело.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 17:13 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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От ковида погибли миллионы и миллионы. Там тоже Разин виноват ?
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