Лишившемуся волос Гогену Солнцеву поставили неутешительный диагноз

Гоген Солнцев знаменит своей роскошной шевелюрой – артист часто меняет прически, экспериментируя с цветом и длиной. Однако накануне звезда всполошила поклонников, опубликовав селфи в необычном образе.

На снимке артист предстал почти без волос. Голову Гогена Солнцева на фотографии украшает короткий ежик. Да и одет шоумен не в яркий наряд, а в серый пиджак. Единственная деталь на кадре, напоминающая об эксцентричности звезды, – галстук изумрудного цвета.

Под фотографией артист поразмышлял о чувствах. Он заявил, что позабыть друг о друге могут лишь любовники, которые вступили в отношения временно и номинально. Впрочем, поклонники почти не обратили внимания на подпись под селфи.

Народ перепугался за Гогена Солнцева, внезапно лишившегося волос. Некоторые предположили, что артист чем-то переболел, – например, подхватил вшей. Другие, наоборот, отметили, что брутальный образ очень идет шоумену, якобы он даже стал похож на Максима Фадеева.

Однако большинство вынесло звезде неутешительный диагноз: с короткими волосами Гоген Солнцев перестал быть похож на себя. Поклонники посоветовали артисту вернуть шевелюру назад.

"Переболел (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сам себя стриг что ли? С одной стороны коротко, с другой ежик оставлен", "Психушка пошла на пользу!", "Вши замучили?", "Ого.. уже обрили", "Ну вот хоть на мужика похож", "Траволта на минималках", "Брутальность не идет и сильно старит", "Я думала это Тимоти", "Это похудевший Макс Фадеев?", "Гоген, ну зачем? Стал обычным брутальным мужиком, потеряли мы Гогена", "О нет с волосами лучше", – написали в комментариях.