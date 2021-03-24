Певица Слава выставила полуголый зад после смерти матери

Певица Слава отдыхает на Мальдивах. Судя по всему, звезда решила восстановить душевное здоровье после трагедии в семье и немного развеяться.

В своем инстаграм-аккаунте певица Слава поделилась оптимистичным видеороликом. Артистка продемонстрировала свою фигуру в купальнике, отметив, что считает себя "очень даже секси".

В кадре исполнительница выставляет пятую точку и хлопает себя по ней, ощупывает талию и всячески позирует перед камерой. При этом знаменитость признала, что парочку лишних килограммов ей все-таки не мешало бы скинуть. Она заявила, что пойдет в спортзал.

Поклонники восхитились физической формой певицы Славы. Но некоторые фолловеры раскритиковали артистку за такое веселое видео после недавней смерти ее матери.

Напомним, о трагедии знаменитость сообщила неделю назад. Ее родительница умерла еще месяц назад, и певица долго не могла смириться с потерей и прийти в себя. Она признавалась, что пытается погасить душевную боль большим количеством спиртных напитков.

Тогда певица Слава заявила, что вскоре вернется к поклонникам. При этом она попросила дать ей время и уважать личные границы, не требуя откровенных заявлений.

