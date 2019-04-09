Сексуальные фото новой любовницы Андрея Аршавина

В СМИ появились данные о новой возлюбленной футболиста Андрея Аршавина. О пассии спортсмена известно крайне мало: что зовут Евгения и живет она, предположительно, в Санкт-Петербурге. Судя по комментариям пользователей Сети, женщина похожа на бывшую жену Андрея Аршавина Алису. Многие сочли своим долгом посоветовать Жене не связываться с отцом четверых детей, дескать, такой красавице не нужен обремененный алиментами и наследниками мужчина.