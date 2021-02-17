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Шоу-бизнес

"Я ничего не вижу": разъяренная Водонаева бьет тревогу

Алена Водонаева. Фото:www.instagram.com/alenavodonaeva
Журналистка редко посещает светские мероприятия, поэтому о ее образах пользователи могут судить по многочисленным фото и видео в социальных сетях. В период участия в шоу "Дом-2" Алена запомнилась всем как девушка с пышными формами, которая с радостью надевает откровенные наряды.
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С тех пор многое изменилось. Алена воспитывает сына Богдана, а большую часть времени уделяет ему и развитию своего салона красоты. Одеваться звезда стала более сдержанно и элегантно, а недавно даже избавилась от своих длинных ногтей, из-за которых часто подвергалась критике. Однако одна деталь уже стала своеобразной фишкой Водонаевой. Она носит очки.

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Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Многие поклонники считают, что они невероятно к лицу ведущей и интересуются, где найти такие интересные оправы. Видимо, находятся и те, кто не одобряет стильный аксессуар звезды. Недавно Алена обратилась к недоброжелателям и попросила прекратить писать ей про очки. Она отметила, что устала читать комментарии о том, как плохо выглядит, когда надевает их.

Звезда сообщила, что очки стали для нее предметом первой необходимости еще в 25. "Без них я ничего не вижу", – высказалась она. Ведущая иронично подчеркнула, что не понимает, почему стильная деталь вызывает столько вопросов у публики.

Алена Водонаева никогда не скрывала, что у нее есть проблемы со зрением, а потому она вынуждена носить очки. В интервью она часто смеется, что иногда не здоровается с людьми, потому что просто не видит их, а в диалогах с поклонниками нередко обсуждает тему коррекции зрения. Журналистка не скрывает: пока она не может решиться на операцию.

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Автор: 17 февраля 2021, 08:37 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Как постарели звезды "Дома-2"

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