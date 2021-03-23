"Давно детей так не видела": измученная Муцениеце заговорила о тяжелой жизни

Сейчас жизнь Агаты достаточно непроста. Ее карьера активно идет в гору, а потому она постоянно разрывается между съемками, кастингами, мероприятиями и семьей. Домашних хлопот у артистки хоть отбавляй, ведь в апартаментах ее всегда ждут пятилетняя Мия и восьмилетний Тимофей.
На бешеный ритм, в котором проходит ее жизнь сейчас, Агата пожаловалась в личном блоге на "Ютубе". Звезда отметила, что иногда ей кажется, что она – зомби. Актриса перестала спать. Даже ее выходные состоят из съемок в шоу, бытовых вопросов с детьми, проб и дней рождения знакомых. "Давно детей так не видела", – вздохнула она, подчеркнув, что не находит времени на совместные развлечения. Теперь Муцениеце приняла решение выделить один день, который будет в полном распоряжении малышей.
Однако трудности и большое количество задач вовсе не пугают артистку. Она готова пойти на все ради улыбок своих детей. Известно, что дочь Агаты невероятная фанатка Егора Крида. Муцениеце решила воспользоваться своим положением и привела малышку в гримерку к кумиру.
Крохотная Мия обняла исполнителя и покраснела от радости и смущения. Трепетная мама запечатлела событие. В последнем видео она рассказала, что Мия была настолько счастлива, что попросила еще раз показать снимок с певцом. Артистка показала девочке фотографию, а та снова залилась краской.
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