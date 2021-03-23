"Давно детей так не видела": измученная Муцениеце заговорила о тяжелой жизни

Около года назад неожиданно для многих случился развод одной из самых ярких пар отечественного телевидения. Тогда Агата забрала детей и начала новый этап жизни в шикарной квартире. Звезда нередко говорила, что экс-супруг практически не находит время на юных наследников.

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