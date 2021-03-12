"Очень симпатичный мужик": Муцениеце сделала заявление о романе с прославленным режиссером

Развод Агаты и Павла стал одним из самых скандальных за последнее время. Долгое время большинство пользователей поддерживали звезду, отмечая, что экс-супруг просто был недостоин ее. Однако теперь волна негатива поменяла направление.

Все дело в том, что недавно актрису заподозрили в романе с известным режиссером Климом Шипенко. И все бы ничего, но кинодеятель женат на сценаристке Соне Карпуниной уже десять лет. В Сети появилась информация о неких фотографиях и видео, на которых Агата целуется и обнимается с мужчиной. Инсайдеры утверждали: это тот самый режиссер, а поклонники активно сомневались. Они не могли поверить в то, что, поклявшаяся никогда не встречаться с женатыми мужчинами, она нарушила свое слово.

Каждый день всплывали новые слухи. Источники утверждали, что Клим якобы совершенно не стесняется своих чувств на публике и позволяет себе даже щипать "избранницу" за ягодицы. Все это время Агата отшучивалась и не воспринимала разговоры всерьез, а ее продюсер опровергала всю информацию.

Видимо, ситуация приняла новый оборот и Агата Муцениеце решила прервать молчание. В своем "Инстраграм" она решила открыто поговорить обо всем. Артистка не понимает, кто начал распространение слухов относительно ее романа с Климом Шипенко. Звезда подчеркнула, что долгое время "улыбалась и шутила на эту тему", но масштаб "катастрофы" стал таким грандиозным, что в эти сплетни начали верить даже ее друзья.

"На всех фото и видео не Клим Шипенко", – заявила артистка, отметив, что дружит с семьей, обожает творчество режиссера и надеется на совместную работу. Агата выделила, что никогда не изменяла своим принципам: женатые мужчины – табу для нее. "Клим – очень симпатичный и классный мужик, я Соне по-доброму завидую, крутой у нее муж!" – высказалась Агата Муцениеце.