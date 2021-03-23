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23 марта
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Мать раскрыла скандальную подноготную изувеченной экс-супруги Аршавина

Мать раскрыла скандальную подноготную изувеченной экс-супруги Аршавина

Накануне вышел очередной выпуск программы "Прямой эфир". Алиса Казьмина обвинила мать бывшего мужа Андрея Аршавина в том, что она прокляла ее.
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Напомним, около года назад у экс-жены футболиста был диагностирован аутоиммунный некроз. Из-за страшной болезни некогда красивое лицо женщины оказалось совершенно изуродовано. Впервые его показали на программе, так как ранее Алиса тщательно скрывалась за фильтрами. Даже с небольшой ретушью было заметно, что после всего Казьмина практически осталась без носа.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Так, женщина обвиняет во всем бывшую свекровь, утверждая, что та наслала на нее проклятье и решила не только выставить из дома, но и окончательно избавиться. Родительница футболиста практически не дает интервью, но она устала от сплетен вокруг нее и звездного сына.

Татьяна Ивановна рассказала, что не общается с Алисой с 2018 года. Она не считает, что ей нужно что-то доказывать, так как убеждена: все близкие и так знают правду. По словам мамы футболиста, Казьминой было отдано море тепла и любви, а она оказалась "человеком-фейком". Она сообщила, что еще три года назад невестка совершала неоднозначные поступки и не думала ни о ком, кроме себя. "Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем", – резюмировала мать Аршавина.

Родительница Андрея не верит ни единому слову Алисы и считает, что она разыгрывает все происходящее, чтобы не покидать особняк футболиста. Суд вынудил ее сделать это. По словам Татьяны Ивановны, виной всем ее несчастьям неудачная пластика носа, которая превратилась в такую беду. Ей не жаль Казьмину, так как бедной она якобы лишь прикидывается. Подобный вывод мама Аршавина сделала, исходя их того, что точно знает: на одни алименты от Аршавина можно шикарно жить и не думать ни о чем.

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Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 10:18 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник

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