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"В новый этап жизни": внезапно постаревшая Кудрявцева заговорила об одиночестве

"В новый этап жизни": внезапно постаревшая Кудрявцева заговорила об одиночестве

Лера всегда считалась человеком невероятно позитивным и сильным. Однако, видимо, в жизни каждого бывают непростые моменты.
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Накануне ведущая программы "Секрет на миллион" опубликовала не совсем типичное для нее видео. На кадрах она гуляет по крыше и смотрит на небо. Звезда одета во все черное, что крайне неожиданно от любительницы ярко-розового и леопардового принта, а атмосфера вокруг нее достаточно депрессивная: серое небо, размытые блочные дома, похожие друг на друга.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Подпись соответствует общему настроению публикации. Лера призналась: она давно не ощущает себя молодой и полной сил. Она не умеет весело проводить время, а собираться в компании ради того, чтобы поговорить ни о чем, ей неинтересно. Ведущая заговорила об одиночестве. Ей все больше хочется быть наедине с собой, размышлять и анализировать.

Поклонники тут же нашли оправдание настрою кумира и поддержали Кудрявцеву. "Все правильно. Духовный рост. Так и должно быть!", "Это нормально, чем старше, тем приятнее быть с собой!", "Лерочка, Вы не одна такая, поверьте", "Лерочка, это называется самодостаточность!", "Это умиротворение и благоразумие", "Что не скажешь о внешности!Куколка, молодая девочка", "Это Вы переходите в новый этап жизни", – писали они.

Напомним, последний год стал достаточно тяжелым в жизни Леры Кудрявцевой. Множественные проблемы со здоровьем и непростое состояние матери изменили ее жизнь. Однако сейчас все начало налаживаться, а ведущая известна тем, что никогда не теряет веры в лучшее.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 09:14 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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