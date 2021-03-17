"Нормальная женщина не хочет быть Золушкой": Брухунова в растянутом свитере вызвала оторопь

Молодая супруга Евгения Петросяна достаточно быстро оказалась в центре внимания. Ее критиковали за отсутствие чувства стиля, мешковатые костюмы и неухоженность.

Однако вскоре Татьяна преобразилась и поклонники просто ахнули. На нее посыпались одобрительные комментарии. Многие начали понимать, что перед ними шикарная женщина, которая ранее просто скрывалась за невзрачной одеждой.

Теперь в СМИ появилась новая тема для обсуждения. Накануне Татьяна выложила фото из театра, на котором предстала в прежнем амплуа. Видимо, яркий женственный образ все-таки тяготил диву. Растянутый полосатый свитер на молнии, бесформенные шорты, огромные сапоги, отсутствие макияжа и странно уложенные волосы – все это заставило пользователей вспомнить о том, какой супруга Евгения Петросяна была раньше.

Выяснилось, что в таком костюме Татьяна посетила Театр мюзикла и насладилась постановкой "Все о Золушке". Она рассказала, что это уже второй раз, когда она приходит в театр именно на этот спектакль. Некоторые тут же сравнили саму звезду с той самой Золушкой. "Никакая нормальная женщина не хочет быть Золушкой", – тут же отрезала одна из подписчиц.

Несмотря на непривычный внешний вид, многие пользователи все же поддержали Татьяну и отметили ее натуральность. "Танечка, Вы во всех образах обворожительны", "Божественная леди", "Танечка, обожаю Вас за Вашу естественность, доброту, красоту и лучезарную улыбку", "Звездочка", – восхитились они.