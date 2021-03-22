Вместо Манижи: Подольская предложила отправить на "Евровидение" Моргенштерна

Артистка сама в свое время участвовала в музыкальном конкурсе. Наталья Подольская смотрит его с удовольствием, считая, что там можно познакомиться с интересными певцами.
Вместе с тем звезда полагает, что все чаще на музыкальный конкурс отправляют фриков. Знаменитость уверена, что нашей стране тоже не стоит послать на "Евровидение-2021" эпатажного артиста.
"Пусть бы ехал Моргенштерн", – предложила Подольская. Жена певца Владимира Преснякова не понимает, почему Россия все время отправляет на музыкальный конкурс приличных исполнителей.
Напомним, "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая. 8 марта в России состоялось всенародное голосование. По результатам, в этом году нашу страну на международном музыкальном конкурсе представит исполнительница Манижа с песней Russian woman.
Отметим, что многие россияне, в том числе и звезды шоу-бизнеса, скептически отнеслись к тому, что Манижа отправится от нашей страны на конкурс. Сама же певица заявила, что была готова к такой реакции публики.
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