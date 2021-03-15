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"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам

"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам

В этом году представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение-2021" будет уроженка Таджикистана Манижа Сангин. Правда, этот выбор не кажется всем безусловным. Подобной волны критики, кажется, не испытывал ни один другой российский участник на этом смотре европейской самодеятельности.
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После подведения итогов отбора на "Евровидение" на певицу сразу обрушилась лавина негатива, едкие комментарии сыпались как от обычных обывателей, так и от представителей шоу-бизнеса. Люди обсуждали и национальность артистки, и песню на русском языке для европейской телеаудитории.

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"Конечно же, я предполагала, что будет негатив, в моей жизни я с ним уже сталкивалась, – говорит певица. – Единственное, я не предполагала, что так много. Я нормальный живой человек, впервые столкнувшийся с такой волной хейта".

"В первые минуты, часы меня это задевало – но не мое внутреннее эго, потому что я действительно ничего плохого не хотела сделать. Я была собой на сцене, я спела свою песню, воспользовалась шансом, сделала все честно", – пояснила артистка в эфире "Авторадио".

Манижа. Фото: пресс-служба "Авторадио"

При этом Манижа вовсе не считает, что она сама или ее творчество должны всем обязательно нравиться. "Моя песня не должна всем нравиться, я не должна всем нравиться. Меня с детства так учили: ты не можешь всем нравиться, – заявила она. – Но что хорошо в этой ситуации, так это то, что, независимо от того, слушаете вы эту песню, зашла она вам или нет, вы так или иначе обсуждаете те темы, о которых я хотела сказать".

Высказалась Манижа в драйв-шоу "Поехали" и о феминизме, и о ксенофобии. "Ситуация, которая сейчас случилась, волна ксенофобии, которая на меня обрушилась, доказывает, что есть над чем работать. И то, что я делала до этого, не напрасно. И то, что мы сделаем дальше, тоже будет не напрасно. Дискуссия меняет ситуацию", – говорит исполнительница.

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Манижа. Фото: пресс-служба "Авторадио"
Автор: 15 марта 2021, 10:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Озвучены претенденты на участие в "Евровидении" от России

комментарии

Ответить:

Наблюдатель
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На гейропейском конкурсе фриков этой гастарбайтерше с
поп-рэп-рынка бездарей таджичке Маниже самое место.
Одно непонятно - при чём здесь русская женщина?!
Ну, спела бы от имени еврейской женщины, например.
А ещё лучше - чеченской.
Скандала и хайпа было бы больше.
Уж если разжигать
дрючбу народов, так разжигать!!!
Чего мелочиться?
Или кишка тонка?!
Или только над русскими глумиться не страшно новым хозяевам России?
Гость655352
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даже не досмотрела клип...сплошное разочарование..
Гость646337
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Как может о русских женщинах петь таджичка? Что она о них знает. Тем более песня не о русских женщинах , а карикатура на них, чтобы угодить европейцам, охаивая русских? Какой идиот придумал, имея столько талантливых россиян, отправить на конкурс от России таджичку? Кто-то вообще контролирует этот процесс? С такой представительницей от России, стыдно за нашу страну!
Гость659779
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Таджикская жидовка на свалку истории быстро!Конечно же проиграешь и проклятия посыпятся на твою голову с двойной силой!Беги чччуууррркккаааа!
1

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