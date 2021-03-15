"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам

В этом году представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение-2021" будет уроженка Таджикистана Манижа Сангин. Правда, этот выбор не кажется всем безусловным. Подобной волны критики, кажется, не испытывал ни один другой российский участник на этом смотре европейской самодеятельности.



После подведения итогов отбора на "Евровидение" на певицу сразу обрушилась лавина негатива, едкие комментарии сыпались как от обычных обывателей, так и от представителей шоу-бизнеса. Люди обсуждали и национальность артистки, и песню на русском языке для европейской телеаудитории.

"Конечно же, я предполагала, что будет негатив, в моей жизни я с ним уже сталкивалась, – говорит певица. – Единственное, я не предполагала, что так много. Я нормальный живой человек, впервые столкнувшийся с такой волной хейта".

"В первые минуты, часы меня это задевало – но не мое внутреннее эго, потому что я действительно ничего плохого не хотела сделать. Я была собой на сцене, я спела свою песню, воспользовалась шансом, сделала все честно", – пояснила артистка в эфире "Авторадио".

При этом Манижа вовсе не считает, что она сама или ее творчество должны всем обязательно нравиться. "Моя песня не должна всем нравиться, я не должна всем нравиться. Меня с детства так учили: ты не можешь всем нравиться, – заявила она. – Но что хорошо в этой ситуации, так это то, что, независимо от того, слушаете вы эту песню, зашла она вам или нет, вы так или иначе обсуждаете те темы, о которых я хотела сказать".

Высказалась Манижа в драйв-шоу "Поехали" и о феминизме, и о ксенофобии. "Ситуация, которая сейчас случилась, волна ксенофобии, которая на меня обрушилась, доказывает, что есть над чем работать. И то, что я делала до этого, не напрасно. И то, что мы сделаем дальше, тоже будет не напрасно. Дискуссия меняет ситуацию", – говорит исполнительница.