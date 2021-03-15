"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам

После подведения итогов отбора на "Евровидение" на певицу сразу обрушилась лавина негатива, едкие комментарии сыпались как от обычных обывателей, так и от представителей шоу-бизнеса. Люди обсуждали и национальность артистки, и песню на русском языке для европейской телеаудитории.
"Конечно же, я предполагала, что будет негатив, в моей жизни я с ним уже сталкивалась, – говорит певица. – Единственное, я не предполагала, что так много. Я нормальный живой человек, впервые столкнувшийся с такой волной хейта".
"В первые минуты, часы меня это задевало – но не мое внутреннее эго, потому что я действительно ничего плохого не хотела сделать. Я была собой на сцене, я спела свою песню, воспользовалась шансом, сделала все честно", – пояснила артистка в эфире "Авторадио".
При этом Манижа вовсе не считает, что она сама или ее творчество должны всем обязательно нравиться. "Моя песня не должна всем нравиться, я не должна всем нравиться. Меня с детства так учили: ты не можешь всем нравиться, – заявила она. – Но что хорошо в этой ситуации, так это то, что, независимо от того, слушаете вы эту песню, зашла она вам или нет, вы так или иначе обсуждаете те темы, о которых я хотела сказать".
Высказалась Манижа в драйв-шоу "Поехали" и о феминизме, и о ксенофобии. "Ситуация, которая сейчас случилась, волна ксенофобии, которая на меня обрушилась, доказывает, что есть над чем работать. И то, что я делала до этого, не напрасно. И то, что мы сделаем дальше, тоже будет не напрасно. Дискуссия меняет ситуацию", – говорит исполнительница.
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