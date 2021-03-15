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"В подгузниках?": Кудрявцева показала фото после инсульта

"В подгузниках?": Кудрявцева показала фото после инсульта

Накануне телеведущая решила провести время в кругу самых близких. Она опубликовала несколько снимков в своем блоге в "Инстаграм".
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Семья отмечала Масленицу. За праздничным столом была и сестра Леры, и дочка, и мама. Телеведущая поделилась с поклонниками несколькими фотографиями. На одной из них Лера и маленькая Маша оделись в одинаковые леопардовые костюмы ярко-салатового цвета. На следущей малышка танцует уже дома, а последний снимок особенно порадовал подписчиков: счастливая мама звезды спокойно ест винегрет. Поклонники подчеркнули, что, несмотря на все проблемы со здоровьем, Александра Ивановна прекрасно выглядит.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Отметим, летом 2020 года мать Леры перенесла инсульт. Во время отпуска в Алуште женщина внезапно попала в больницу. Страшный недуг привел к частичному параличу. Сейчас родительница Кудрявцевой проходит курс восстановления. "Какая мама красавица", "Вы молодцы! Здоровья мамочке", "Мама чудесная, Лерочка, здоровья ей крепкого", "Ой, как приятно видеть мамочку!", "Мама здоровая", – подчеркнули комментаторы.

Подписчиков теледивы смутил один факт. На видео с дочкой Машей очевидно: девочка ходит в подгузнике. Некоторые не поняли, по какой причине достаточно взрослого ребенка все еще не отучили от этого "атрибута".

"В подгузниках в таком возрасте?", "Все еще в подгузниках?", "Лера, вредно же взрослой доче в подгузниках", "Памперс, памперс", "В памперсах...Это лень родителей приучить ребенка к горшку? У многих в год знали горшочек! Ужас", "Такая большая и в памперсе", – неожиданно возмутилась публика.

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Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 14:04 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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