"В подгузниках?": Кудрявцева показала фото после инсульта

Накануне телеведущая решила провести время в кругу самых близких. Она опубликовала несколько снимков в своем блоге в "Инстаграм".

Семья отмечала Масленицу. За праздничным столом была и сестра Леры, и дочка, и мама. Телеведущая поделилась с поклонниками несколькими фотографиями. На одной из них Лера и маленькая Маша оделись в одинаковые леопардовые костюмы ярко-салатового цвета. На следущей малышка танцует уже дома, а последний снимок особенно порадовал подписчиков: счастливая мама звезды спокойно ест винегрет. Поклонники подчеркнули, что, несмотря на все проблемы со здоровьем, Александра Ивановна прекрасно выглядит.

Отметим, летом 2020 года мать Леры перенесла инсульт. Во время отпуска в Алуште женщина внезапно попала в больницу. Страшный недуг привел к частичному параличу. Сейчас родительница Кудрявцевой проходит курс восстановления. "Какая мама красавица", "Вы молодцы! Здоровья мамочке", "Мама чудесная, Лерочка, здоровья ей крепкого", "Ой, как приятно видеть мамочку!", "Мама здоровая", – подчеркнули комментаторы.

Подписчиков теледивы смутил один факт. На видео с дочкой Машей очевидно: девочка ходит в подгузнике. Некоторые не поняли, по какой причине достаточно взрослого ребенка все еще не отучили от этого "атрибута".

"В подгузниках в таком возрасте?", "Все еще в подгузниках?", "Лера, вредно же взрослой доче в подгузниках", "Памперс, памперс", "В памперсах...Это лень родителей приучить ребенка к горшку? У многих в год знали горшочек! Ужас", "Такая большая и в памперсе", – неожиданно возмутилась публика.