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Все вынули: известная актриса перенесла длительную операцию из-за Кудрявцевой

Все вынули: известная актриса перенесла длительную операцию из-за Кудрявцевой

Артситка легла под нож хирурга. Регина Мянник рассказала, как прошла операция.
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49-летняя звезда кино и сериалов избавилась от грудных имплантов. Процедура была длительной. По словам Регины Мянник, теперь ее здоровью ничего не угрожает. Сейчас знаменитость чувствует себя хорошо.

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Мянник вышла на связь с поклонниками в личном микроблоге. На теле Регины были бинты и медицинский бандаж.

Артистка напомнила, что длительное ношение имплантов может сильно навредить здоровью. Мянник призвала женщин, которые тоже перенесли операцию по увеличению груди, относиться к себе с большим вниманием. Можно избежать серьезных проблем обратившись к врачу вовремя.

Регина Мянник, как оказалась, вдохновилась примером ведущей Леры Кудрявцевой. Знаменитости крепко дружат. В прошлом году теледиве вынули из груди силиконовые вставки. Один из имплантов протекал – вещество более пяти лет распространялось в организме Леры.

Мянник поблагодарила Кудрявцеву за поддержку. Также Регина похвалила сотрудников клиники, которые оказали ей квалифицированную помощь.

Добавим, ранее певица Анна Семенович рассказала, что перенесла операцию по уменьшению бюста. Артистка сообщила, что доктора диагностировали у нее редкий недуг – гигантомастию. При этом заболевании наблюдается быстрый рост молочных желез.

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Регина Мянник. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 11:09 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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