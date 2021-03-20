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Собралась замуж? Бузова засветила помолвочное кольцо

Собралась замуж? Бузова засветила помолвочное кольцо

В последнее время в Сети поговаривают, что Ольга Бузова закрутила новый роман. Теперь же теледива еще больше заинтриговала народ, похваставшись роскошным кольцом.
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Украшение с драгоценными камнями на безымянном пальце правой руки артистка показала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Ведущая опубликовала короткий ролик, где сидит на скамейке под лучами первого весеннего солнца.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Фанаты волнуются за Ольгу Бузову после громкого расставания с Давидом Манукяном. Ведь певица сильно переживала ссору и страдала. Судя по всему, теперь у нее появились новые отношения. На это она ранее намекнула сама эфире шоу "Бородина против Бузовой" на ТНТ.

Звезда не спешит раскрывать имя своего нового бойфренда. Более того, недавно знаменитость намекнула на то, что беременна. В своем микроблоге в соцсети она показала видео из больницы и снимок кабинета гинеколога. На картинке с табличкой фамилии врача она разместила стикер с изображением малыша и смайл, говорящий об ожидании чуда.

Напомним, с Давидом Манукяном исполнительница рассталась минувшей зимой. Ольга Бузова обвинила блогера в измене и рукоприкладстве. Поклонники до последнего верили, что пара воссоединится, но чуда не произошло.

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Ольга Бузова. Фото: АГН Москва/globallookpress.com/
Автор: 20 марта 2021, 17:40 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

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гость
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Бузова намекнула на помолвку кольцом на безымянном...
<цензура>
Москва, 8 ноября. Шикарное помолвочное кольцо певица Ольга Бузова засветила на публикации в социальной сети Instagram. Поклонники поющей ведущей Ольги Бузовой активно обсуждают скорую свадьбу артистки с возлюбленным, блогером и певцом Давидом Манукяном. На радостное событие звезда намекнула новым кольцом в Stories.
Все повторяется ,да и кольцо тоже самое на фото, как глупо и даже не красиво, такие сказки рассказывать, ведь тетя взрослая,а ума ноль
Гость663492
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Два дебила - это сила, в добрый путь! Тарасов ничему не научил!
гость
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С кольцом ,это так не серьезно, смешно ,понятно, что все показуха Зациклилась бузова всё,одно и тоже повторяет ,когда она будет наконец серьезной, умной рассудительной , ни на истериках и эмоциях жить, ведь понятно,что вранье Она прежде выставляет себя ни с лучшей стороны ,ещё раз убеждаешься, что надо лечиться, серьезно ,восстанавливать психику и завязывать с алкоголем
гость
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Надо спокойно относиться к словам Бузовой и особенно к ,КОЛЬЦУ,что вечно носит с собой и когда надо развести фанатов ,на якобы отличную личную жизнь ,тут же одевает его Самой то не стыдно так врать? Хотя бы вышла из клиники ,а то как то не серьезно ,не торжественно ЧТО якобы кто то не мог дождаться ,выхода Бузовой из клиники СОВЕТ уберите эту информацию ,вам позор такую ерунду писать Это такая явная чушь Зачем так спешить ?Показать значимость ,востребованность Бузовой или её так распирает от злости, что у Дави все <цензура> и она должна, сделать в ответ Но со стороны это дурдом ,больной головы Перебо
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