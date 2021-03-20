Собралась замуж? Бузова засветила помолвочное кольцо

Украшение с драгоценными камнями на безымянном пальце правой руки артистка показала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Ведущая опубликовала короткий ролик, где сидит на скамейке под лучами первого весеннего солнца.
Фанаты волнуются за Ольгу Бузову после громкого расставания с Давидом Манукяном. Ведь певица сильно переживала ссору и страдала. Судя по всему, теперь у нее появились новые отношения. На это она ранее намекнула сама эфире шоу "Бородина против Бузовой" на ТНТ.
Звезда не спешит раскрывать имя своего нового бойфренда. Более того, недавно знаменитость намекнула на то, что беременна. В своем микроблоге в соцсети она показала видео из больницы и снимок кабинета гинеколога. На картинке с табличкой фамилии врача она разместила стикер с изображением малыша и смайл, говорящий об ожидании чуда.
Напомним, с Давидом Манукяном исполнительница рассталась минувшей зимой. Ольга Бузова обвинила блогера в измене и рукоприкладстве. Поклонники до последнего верили, что пара воссоединится, но чуда не произошло.
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