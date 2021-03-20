"Берегите себя": госпитализированная Бузова обратилась к россиянам из больницы

Поющая телеведущая заставила поклонников поволноваться. Ольга Бузова записала обращение в стенах клиники.

35-летняя Ольга Бузова не представляет жизни без инстаграм-канала, так как публикует в нем практически каждый шаг. Из личного блога фанаты узнают о разных аспектах жизни звезды, в том числе и о ее здоровье. После скандального разрыва с Давидом Манукяном в январе 2021 года поп-дива проходила лечение в австрийской клинике, а теперь снова обратилась к медикам, волнуясь за свое состояние. Ольга Бузова произнесла для поклонников таинственную речь, которая взбудоражила умы россиян.

Знаменитость легла на больничную койку в белом халате, надетом поверх ночной сорочки, включила запись видео и обратилась к подписчикам инстаграм-канала. Поющая телеведущая призналась, что теперь ей предстоит наблюдаться у врачей немало времени. По словам Ольги Бузовой, это необходимо для того, чтобы она прожила долгую счастливую жизнь. "Я вас люблю. Берегите себя", — произнесла звезда, будто бы прощаясь со "своими людьми".

Во время съемки ролика поп-дива не демонстрировала привычное кокетство, на ее лице не было счастливой улыбки. Телеведущая глубоко погрузилась в тревожные мысли о будущем и пыталась не сказать на камеру лишнего. Фанаты Ольги Бузовой надеются, что у звезды хватит терпения, сил и выдержки, чтобы преодолеть проблемы со здоровьем.