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"Берегите себя": госпитализированная Бузова обратилась к россиянам из больницы

"Берегите себя": госпитализированная Бузова обратилась к россиянам из больницы

Поющая телеведущая заставила поклонников поволноваться. Ольга Бузова записала обращение в стенах клиники.
прочитано 416 раз

35-летняя Ольга Бузова не представляет жизни без инстаграм-канала, так как публикует в нем практически каждый шаг. Из личного блога фанаты узнают о разных аспектах жизни звезды, в том числе и о ее здоровье. После скандального разрыва с Давидом Манукяном в январе 2021 года поп-дива проходила лечение в австрийской клинике, а теперь снова обратилась к медикам, волнуясь за свое состояние. Ольга Бузова произнесла для поклонников таинственную речь, которая взбудоражила умы россиян.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Знаменитость легла на больничную койку в белом халате, надетом поверх ночной сорочки, включила запись видео и обратилась к подписчикам инстаграм-канала. Поющая телеведущая призналась, что теперь ей предстоит наблюдаться у врачей немало времени. По словам Ольги Бузовой, это необходимо для того, чтобы она прожила долгую счастливую жизнь. "Я вас люблю. Берегите себя", — произнесла звезда, будто бы прощаясь со "своими людьми".

Во время съемки ролика поп-дива не демонстрировала привычное кокетство, на ее лице не было счастливой улыбки. Телеведущая глубоко погрузилась в тревожные мысли о будущем и пыталась не сказать на камеру лишнего. Фанаты Ольги Бузовой надеются, что у звезды хватит терпения, сил и выдержки, чтобы преодолеть проблемы со здоровьем.

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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 марта 2021, 15:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

гость
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Ну и заголовок написали ,надо же кто такая бузова,что обращается к россиянам ? Лежи спокойно,лечись ,хватит мучать своих фанатиков, спрашивать в каком проекте они хотели бы видеть её Так фанаты оказались более разумные чем Бузова
Зрители устали от ОБ и намекнули ей об этом «Ни в каких. Выдохни уже. Ты и так уже везде. Надоела. Сбавь обороты. Оля, отдохни. Хватит уже проектов, успокойся, не сходи с ума»
Львиная доля подписчиков хочет видеть Ольгу не в роли певицы, ведущей ,а как мать своего ребенка и женой
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