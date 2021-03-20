Случилось страшное? Сын Алибасова говорит об отце, как о покойнике

82-летняя артистка заявила, что пока она жива – они будут в браке с шоуменом. Лидия Федосеева-Шукшина пожаловалась, что никак не может выйти на связь с продюсером группы "На-На".
Звезда театра и кино убеждена, что мужу без нее очень плохо. Во всех несчастьях она считает виноватым Бари Алибасова-младшего. Ее переживает за здоровье супруга, поскольку, по ее словам, наследник говорит об отце, как о мертвом.
Актриса верит, что скоро Бари Алибасов возвратится из Калининграда, куда его увез сын, в Москву. Знаменитость намерена жить с возлюбленным в квартире на Новом Арбате. По мнению артистки, им нужно находиться подальше от своих детей, тогда их отношения улучшатся.
Напомним, в настоящее время продюсер находится не в лучшем состоянии. Шоумен перенес операцию на ноге и теперь вынужден передвигаться на инвалидном кресле даже по квартире.
Как писали "Дни.ру", в декабре прошлого года суд официально развел Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину. Однако уже через месяц оказалось, что пара еще находится в законном браке. Дело в том, что адвокат актрисы отменил развод за пару дней до вступления решения суда в силу.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Подскажите что мне делать?
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Сила воли
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Хочу стать дьяволом