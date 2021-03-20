Случилось страшное? Сын Алибасова говорит об отце, как о покойнике

Лидия Федосеева-Шукшина возмущена поведение наследника Бари Алибасова. Актриса не понимает, почему он довольно странно отзывается об отце.

82-летняя артистка заявила, что пока она жива – они будут в браке с шоуменом. Лидия Федосеева-Шукшина пожаловалась, что никак не может выйти на связь с продюсером группы "На-На".

Звезда театра и кино убеждена, что мужу без нее очень плохо. Во всех несчастьях она считает виноватым Бари Алибасова-младшего. Ее переживает за здоровье супруга, поскольку, по ее словам, наследник говорит об отце, как о мертвом.

Актриса верит, что скоро Бари Алибасов возвратится из Калининграда, куда его увез сын, в Москву. Знаменитость намерена жить с возлюбленным в квартире на Новом Арбате. По мнению артистки, им нужно находиться подальше от своих детей, тогда их отношения улучшатся.

Напомним, в настоящее время продюсер находится не в лучшем состоянии. Шоумен перенес операцию на ноге и теперь вынужден передвигаться на инвалидном кресле даже по квартире.

Как писали "Дни.ру", в декабре прошлого года суд официально развел Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину. Однако уже через месяц оказалось, что пара еще находится в законном браке. Дело в том, что адвокат актрисы отменил развод за пару дней до вступления решения суда в силу.