"Решили получить четверть": смерть Алибасова озолотит Федосееву-Шукшину

24 декабря 2020 года суд официально развел Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину. Однако уже через месяц оказалось, что супруги все еще находятся в законном браке. Сын продюсера группы "На-на" рассказал, кому выгодно наличие штампа в паспорте его отца.

После того как суд вернул квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной, Бари Алибасов захотел с ней развестись. По словам сына продюсера, позднее актриса попросила его папу об одолжении. "Давай не ты подашь на развод, а я, потому что в противном случае я окажусь "брошенкой", – цитирует артистку Алибасов-младший.

Как отметил наследник, продюсер группы "На-на" в очередной раз пошел на уступку. Якобы даже беременную любовницу для звезды придумали, чтобы у Лидии Федосеевой-Шукшиной в глазах общественности появился весомый повод для расторжения брака. "Вся эта история была придумана Вадимом Горжанкиным и его любовницей, которую он представил, как любовницу Алибасова", – отметил сын продюсера.

По словам Бари-младшего, люди, желающие заполучить наследство Федосеевой-Шукшиной, провели совещание и поняли, что развод будет невыгоден. В случае смерти Бари Алибасова, который сейчас находится не в лучшем состоянии, актриса сможет получить часть его наследства. "Шукшины решили получить от этого четверть", – уверен сын артиста.

Именно поэтому, считает Алибасов-младший, адвокат актрисы отменил развод за пару дней до вступления решения суда в силу. Напомним, в конце 2020-го артисты официально расторгли брак, однако позднее стало известно, что Федосеева-Шукшина и Алибасов все еще женаты.

При этом Бари-младший уверен, что сама артистка уже не владеет ситуацией. Он заявил, что, согласно документам, всеми действиями актрисы распоряжаются ее дочь и адвокат.

"Это значит, если папа умирает в ближайшее время, то Лида автоматом становится наследницей 25%, которыми начинают распоряжаться Ольга и Вербицкая-Линник", – говорит наследник продюсера.