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Шоу-бизнес
Умирающая Федосеева-Шукшина отдала Алибасову квартиру

Умирающая Федосеева-Шукшина отдала Алибасову квартиру

Разбирательства Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной длятся уже больше года. Супруги делят квартиру, которую актриса переписала на мужа сразу после свадьбы, а параллельно пытаются развестись.

Продолжение: "Решили получить четверть": смерть Алибасова озолотит Федосееву-Шукшину
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Наследник высказал свою версию того, почему брак артистов вообще состоялся. Молодой человек заявил, что Лидия Федосеева-Шукшина уговорила его отца на свадьбу затем, чтобы он заботился о ней. По словам Алибасова-младшего, в то время актриса была при смерти и искала того, кто "поможет ей со старостью".

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Как отметил наследник продюсера группы "На-На", Федосеева-Шукшина согласилась отдать свою квартиру в счет того, что за ней будут ухаживать последние годы жизни. Однако занятый на гастролях Бари Алибасов передал недвижимость своему помощнику Сергею Моцарю, поручив ему делать все необходимое для пенсионерки.

"Папа ей сказал, что было бы логично, что тот, кто занимается твоей старостью – раз дочери тебя кинули, – и получит в итоге квартиру. Лида сказала "Да, почему нет", – отметил Алибасов-младший.

Наследник продюсера заявил, что позднее, когда отец попал в больницу, Федосеева-Шукшина поняла, что он не сможет о ней заботиться. Параллельно о ситуации узнала дочь актрисы Ольга. Именно она, по мнению Алибасова-младшего, и начала настраивать мать против мужа, так как поняла, что ее потенциальное наследство может уйти в другие руки. В итоге актриса заявила свои права на квартиру и отправилась в суд.

Сын рассказал, что когда артист лежал в больнице, Федосеева-Шукшина звонила ему каждый день и просила не являться на слушания по квартире.

"Папа, естественно, никого на суд не послал, и Лида получила квартиру назад", – поделился Алибасов-младший.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 19:05 Источник: Национальная служба новостей ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

комментарии

Ответить:

Гость661499
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Дни ру, кого вы держите у себя на работе? Зачем вам эти безграмотные “писаки»? Неужели уже уже вообще нет приличных журналистов?
Гость659654
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кто умирающая???пишите адекватные заголовки..бесите
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