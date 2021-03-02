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Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок

Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок

Диана Шурыгина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Диана Шурыгина решила заработать на своих голых снимках. Скандально известная звезда готова выставить себя напоказ за примерно 1100 рублей в месяц.
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Прославившаяся на всю Россию пять лет назад девушка рассказала поклонникам, что теперь у нее есть аккаунт на сайте для взрослых Onlyfans. Там все желающие лица от 18 лет могут разместить свои фото в голом виде по подписке.

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Изнасилование Дианы Шурыгиной

Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Доступ к похабным кадрам Диана Шурыгина откроет за 15 долларов в месяц, передает Life. Это довольно небольшая сумма для истинных фанатов и любителей "клубнички". Более того, знаменитость пообещала, возможно, делиться не только фото. Блогерша уже разместила шесть постов.

Напомним, недавно Диана Шурыгина увеличила бюст. После этого она стала чаще показывать снимки топлес, чтобы похвастаться улучшенными формами. По словам врача, оперирующего звезду Интернета, минусов от увеличения груди почти нет. Но в его практике были случаи, когда приходилось отговаривать клиенток от вмешательства.

Как писали "Дни.ру", Диана Шурыгина обрела сомнительную славу после того, как ее изнасиловал одногруппник. Девушка участвовала в ток-шоу "Пусть говорят", раскрывая подробности печального инцидента.

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Автор: 2 марта 2021, 18:33 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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