"Весь в папу": Галкин объявил о пополнении в семье

Очаровательные дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина давно захватили сердца поклонников звездной четы. Россияне следят за жизнью и достижениями маленьких Лизы и Гарри, благодаря инстаграм-каналам знаменитых родителей. Недавно Максим Галкин опубликовал трогательный пост о друзьях семьи, которые стали для его детей от Аллы Пугачевой родными.
По словам юмориста, бабушку Лизе и Гарри заменила соратница Примадонны Алина Редель, которая проживает по соседству. А в прошлом наследники певицы получали немало заботы от актрисы Галины Волчек, которая скончалась в 2019 году. Что касается дедушки, в семье Галкина и Пугачевой им стал концертный импрессарио Семен Могилевский. Комик разместил видео, на котором семилетний Гарри увлеченно разговаривает по телефону с названным дедом.
Судя по снятому ролику, мальчик получает огромное удовольствие от общения со старшим товарищем и при этом копирует манеры отца. "Максим! Гарри так похож на Вас, даже жесты такие же!", "Весь в папу", "Такой деловой, просто как взрослый разговаривает, так классно наблюдать! ", "Ребенок в курсе всех событий!", "Замечательно, когда ребенок общается с близкими по духу людьми!" — написали комментаторы о подрастающем сыне Максима Галкина и Аллы Пугачевой.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Подскажите что мне делать?
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Сила воли
На курорты со справкой
Хочу стать дьяволом