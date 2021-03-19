Молодящийся Галкин ошеломил россиян

Одной из самых любимых поклонниками "рубрик" в блоге Максима уже давно стали кадры с его детьми. Юморист все свободное время проводит с любимыми близнецами и старается всячески развлекать их.

На этот раз на странице звезды в "Инстаграм" появились их безудержные танцы. На видео Максим с Гарри сидят на диване, но тут сын решает включить зажигательную песню. Они оба начинают артистично двигаться под музыку, а наследник быстро вскакивает и активно пританцовывает, изображая робота. В конце ролика в комнату вбегает радостная Лиза, которая присоединяется к флешмобу и пластично пародирует руками старшего брата.

Некоторые злые языки отметили, что Максим Галкин уже слишком взрослый, чтобы так молодиться и пытаться быть на одной волне с детками. Однако ведущий уже давно перестал обращать внимание на негатив в Сети и продолжает вести себя так, как ему нравится.

"На вайбе", – подписал публикацию артист. Поклонники пришли в восторг от происходящего. Многие поинтересовались, почему с ними не "зажигает" Алла Борисовна. Другие же подчеркнули, что Лиза пришла слишком поздно, а потому срочно требуется еще одно видео.

"Класснючие, обожаю Вас и вашу семью", "Как всегда великолепны", "Папа супер молодец, как же детям повезло", "Мальчишки зажигают!", "Какая атмосфера для детей! Каждый ребенок мечтает о такой семье", "Макс – супер отец", "Приятно смотреть, как Вы с детками общаетесь", "Жаришка у вас там", "Детки просто огонь", "Спасибо за настроение с утра", – писали восхищенные пользователи.

