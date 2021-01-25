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Кадр из сериала "Энн" Кадр из сериала "Ход королевы"
Кадр из сериала "Клуб нянь" Кадр из сериала "Письмо королю" Кадр из сериала "Мой сын - супергерой"

Сериалы от Netflix: что смотреть с детьми

Фото: Nick White/moodboard/www.globallookpress.com
Тома Белявская

Тома Белявская блогер

 Блогер, трендсеттер, хедлайнер, мама двоих детей, ведет авторский блог в "Инстаграм"
Сериалы от Netflix – это гарантия того, что время за их просмотром вы проведете с удовольствием. Однако многие многосерийные киноленты содержат сейчас сцены интимного характера, нецензурную лексику или элементы жестокости. Поэтому телесериалы для совместного просмотра с детьми нужно подбирать особенно тщательно.
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Своим списком отличных сериалов от Netflix, которые можно смело смотреть всем членам семьи, делится Тома Белявская – блогер, хедлайнер, трендсеттер и счастливая мама двоих детей.

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"Энн"

Отличный вариант для семейного просмотра. Кинолента о смелой и чистой душой девочке, ее жизни и переживаниях. Это экранизация романа Люси Мод Монтгомери "Энн из зеленых крыш". Атмосфера сериала накрывает с головой, невероятной красоты пейзажи и завораживающая музыка притягивают и дополняют основную историю о 13-летней девочке-сироте, которая постоянно возвращалась в приют из приемных семей. Пока однажды в ее жизни не забрезжил рассвет, и она по ошибке не попала к пожилой женщине и ее брату на ферму "Зеленые крыши".

Это история о силе духа и особенном отношении к миру, которые позволяют девочке выжить и остаться доброй и светлой. Здесь поднимаются вопросы об изгоях и отвержении обществом непохожих на него людей, о скоротечности жизни, о дружбе и любви. Но, несмотря на такие серьезные темы, сам сериал теплый, душевный, красивый. Особенно интересен должен быть подросткам.

Кадр из сериала "Энн"

"Ход королевы"

Это небольшой сериал о сироте из глубинки, которая сумела стать гениальной шахматисткой. Характер главной героини переменчив – то она собранная и стремительная, то холодная и меланхоличная. Это многослойный сериал с множеством значений, отсылок к известным кинолентам и произведениям литературы. И пусть он наполнен печальной атмосферой, но при этом вдохновляет, интригует, затягивает.

Красивая картинка, которая легко погружает зрителя в 60-е гг. Особенно интригует нестандартная тема, которая пронизывает все серии – шахматы. Посмотреть сериал стоит как людям, далеким от этого вида спорта, так и тем, кто сам играет.

Кадр из сериала "Ход королевы"

"Клуб нянь"

Сериал про подростков – девочек-семиклассниц, которые решают открыть свое собственное дело и создают клуб нянь по найму. Каждая обладает своим характером, поведением, образом мыслей.

История интересна тем, как подростки проходят через испытания: конфликты с родителями, непонимание друзей, болезни и другие сложности. Девочки учатся находить общий язык друг с другом, маленькими детьми и другими взрослыми. Учатся дружить, понимать себя и других, идти на компромиссы. В сериале много эпизодов, в которых девушки-подростки проявляют яркие эмоции: визг, переживания, радостные объятия, что дополняет картину и делает ее более настоящей и живой.

Кадр из сериала "Клуб нянь"

"Письмо королю"

Сюжет построен на том, что мальчик должен доставить очень важное тайное послание королю. Яркий сериал, с масштабными пейзажами и природными видами, сопровождается эпичной музыкой. Здесь есть место забавным ситуациям, юмору и трагичным, а также философским моментам.

Несмотря на то, что кинолента повествует и о войне между тремя королевствами, сцен насилия нет. Зато есть место приключениям, рыцарским поступкам, интригующим секретам, предательству и настоящей дружбе. Это красивая история превращения мальчика в настоящего рыцаря, которая развивается постепенно с интересными сюжетными поворотами.

Кадр из сериала "Письмо королю"

"Мой сын – супергерой"

Сериал о женщине, которая узнает про сверхспособности своего сына Диона и стремится, чтобы об этом узнало как можно меньше людей. Она старается заставить его вести себя как обычный мальчик и скрывать таланты. Но о сверхспособностях узнают представители компании, которая занимается биотехнологическими разработками, и начинают охоту за мальчиком.

Кинолента живая, интересная, наполнена красивыми спецэффектами и чудесами. Но привлекает не только яркой картинкой. Здесь коктейль из разнообразных сильных человеческих чувств: любви, дружбы, страха, преданности, предательства. Образы героев сильные, переживания настоящие. Поднимаются вопросы, насколько специфический дар – это хорошо, какие последствия и уровень ответственности он приносит. Смотреть сериал можно даже с младшими школьниками.

Кадр из сериала "Мой сын – супергерой"

Совместные просмотры интересных киносериалов дают возможность сохранять связь с детьми, наладить общение, обменяться мнениями. Обсуждая поступки героев, родители могут не только понять точку зрения детей, но и ненавязчиво выразить свою. Сделайте совместные просмотры вашей семейной традицией – а качественные сериалы от Netflix помогут вам в этом!

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25 января 2021, 23:42 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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