"Сама разберусь!": Ольга Орлова огрызнулась в ответ на замечание незнакомца

Экс-солистка группы “Блестящие” часто помогает бездомным животными и отстаивает их права в том числе на законодательном уровне. У самой певицы живет несколько домашних питомцев, которых она нежно любит и регулярно показывает своим фанатам. В ответ на нежеланный совет Орлова не стала сдерживать себя и предложила пользователю самому начать помогать детям.
“А как лучше мне я и сама разберусь!”
Отвечая на другие вопросы аудитории, Ольга рассказала, что питомцы помогают ей спасаться от хандры. Совсем недавно звезда показывала, как проводит выходные в обнимку с любимой собакой. По ее мнению, именно так должны проходить настоящие выходные.
Орлова сотрудничает с приютами для бездомных животных и часто берет собак на передержку. Несколько питомцев появились у певицы именно таким путем. Взяв собаку на пару недель, Ольга просто не могла с ней больше расстаться. Трогательными историями знакомства со своими животными исполнительница делится на страницах соцсетей, призывая и других людей забирать животных из приютов.
Поклонники Ольги Орловой всегда восхищаются ее добрым сердцем и огромной любовью к животным. Под каждым снимком с собаками звезда получает огромное количество восторженных комментариев в свой адрес. И даже предложив аудитории задать вопросы, певица вместо них получила множество комплиментов в отношении своей широкой души.
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