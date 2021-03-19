"Сама разберусь!": Ольга Орлова огрызнулась в ответ на замечание незнакомца

Ольга Орлова предложила поклонникам задать ей вопросы в “Инстаграм”. В ответ один из фолловеров посоветовал перестать говорить о собаках и начать помогать детям. Известная своей любовью к животным Орлова не потерпела таких советов в своем микроблоге.

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