Грустная собака Ольги Орловой

Известная российская певица Ольга Орлова ведет Instagram своей собаки – очаровательного шарпея по кличке Бруно. Удивительно, но это животное практически всегда выглядит грустным.

Не исключено, что виной тому – порода Бруно и строение морды: возможно, именно это придает ему такой печальный вид практически на всех снимках. Dni.Ru собрали лучшие фотографии вечно грустной собаки.