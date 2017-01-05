Грустная собака Ольги Орловой

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Известная российская певица Ольга Орлова ведет Instagram своей собаки – очаровательного шарпея по кличке Бруно. Удивительно, но это животное практически всегда выглядит грустным.
Не исключено, что виной тому – порода Бруно и строение морды: возможно, именно это придает ему такой печальный вид практически на всех снимках. Dni.Ru собрали лучшие фотографии вечно грустной собаки.
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