"Не дурите народ!": Орлова взорвалась из-за наглой лжи

Ольга Орлова обнаружила, что одна из групп в соцсетях использует ее фотографии для привлечения аудитории. При этом авторы паблика утверждают, что до похудения при своем небольшом росте в 155 см звезда весила целых 72 кг.

Экс-солистка группы “Блестящие” была возмущена столь безосновательной ложью. Женщина подчеркнула, что ее рост составляет 157 см, а вес в данный момент – 50 кг. Орлова всегда находилась примерно в таком же весе, и цифры больше 53 никогда на своих весах никогда не видела.

Разозлившаяся певица призвала авторов сомнительных пабликов "не дурить народ" и перестать выдавать за правду "тухлые статейки":

"Вы представляете, при моем 1,57 см какая “тумба йоханссон” должна быть из меня?!"



В январе этого года певица и телеведущая отдыхала в Дубае и радовала своих поклонников пляжными фотографиями, на которых она позировала в раздельном купальнике. 43-летняя звезда может похвастаться точеной фигурой, поэтому не стесняется делиться подобными снимками.

Тогда журналисты выяснили, что в Эмиратах Ольга была со своим возлюбленным Валерием, которого певица не показывает публике. Они состоят в отношениях с 2019 года и даже живут вместе, но Орлова до сих пор не афиширует личности своего избранника, поэтому у поклонников часто закрадываются сомнения в том, все ли у них хорошо. Впрочем, совсем недавно возлюбленный Ольги все же случайно попал в объектив камеры Ксении Бородиной на одной из светских тусовок. Телеведущая выложила видео в соцсети, и у публики, наконец, появилась возможность взглянуть на таинственного Валерия.