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Орлова провела выходной в постели с любимой

Орлова провела выходной в постели с любимой

Известная любительница животных Ольга Орлова поделилась с поклонниками трогательным фото, на котором она отдыхает в обнимку с любимой собакой. Как призналась звезда в своем “Инстаграм”, именно так должны проходить выходные.
прочитано 85 раз

На снимке Ольга Орлова лежит в халате на кровати, нежно прижимая к груди свою питомицу, и смотрит фильм на ноутбуке. Поклонники звезды назвали фото очень милым, уютным и домашним, а также в очередной раз похвалили певицу за ее трепетное отношение к животным.

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 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

“Ольга, вы молодец! Не каждый так любит животных!” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Это самое милое, что я видела”. “Хорошо с хозяйкой на кровати валяться”. “Самая любимая Ася”.

Фанаты Орловой также заметили, что питомица по кличке Ася очень нежно и доверительно относится к своей хозяйке. Однако такое отношение возникло далеко не сразу.

Ранее телеведущая рассказывала историю это собаки. Тощий и больной щенок был найден на улице и помещен в приют. Орлова, как большой любитель животных, взяла собаку на передержку, планируя после восстановления отдать ее новым хозяевам.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Тогда животное боялось даже простого движения руки и не давало себя гладить. Но уже спустя две недели собака очень привязалась к Ольге, и та поняла, что жить без Аси не может и никому ее не отдаст. Помимо Аси у певицы есть еще несколько собак.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 02:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке

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