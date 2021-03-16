Орлова провела выходной в постели с любимой

На снимке Ольга Орлова лежит в
халате на кровати, нежно прижимая к груди свою питомицу, и смотрит фильм на
ноутбуке. Поклонники звезды назвали фото очень милым, уютным и домашним, а
также в очередной раз похвалили певицу за ее трепетное отношение к животным.
“Ольга, вы молодец! Не каждый так любит животных!” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Это самое милое, что я видела”. “Хорошо с хозяйкой на кровати валяться”. “Самая любимая Ася”.
Фанаты Орловой также заметили, что питомица по кличке Ася очень нежно и доверительно относится к своей хозяйке. Однако такое отношение возникло далеко не сразу.
Ранее телеведущая рассказывала историю это собаки. Тощий и больной щенок был найден на улице и помещен в приют. Орлова, как большой любитель животных, взяла собаку на передержку, планируя после восстановления отдать ее новым хозяевам.
Тогда животное боялось даже простого движения руки и не давало себя гладить. Но уже спустя две недели собака очень привязалась к Ольге, и та поняла, что жить без Аси не может и никому ее не отдаст. Помимо Аси у певицы есть еще несколько собак.
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