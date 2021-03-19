Закрутившей новый роман Бузовой посоветовали пролечиться в психушке: Обсуждаю Кащенко

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались пару месяцев назад, однако недавно артистка уже сообщила о том, что ее сердце несвободно. Девушка заявила, что состоит в отношениях, правда, подробностями делиться отказалась. Рустам Солнцев в беседе с "Дни.ру" отметил, что не сильно верит в слова артистки.

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