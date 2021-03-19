Закрутившей новый роман Бузовой посоветовали пролечиться в психушке: Обсуждаю Кащенко

Слухи о новом романе поющей ведущей появились после Международного женского дня. Тогда в своем блоге исполнительница опубликовала фотографию с цветами, также поклонники заметили, что девушка почти перестала упоминать о недавнем расставании.
В ухажеров Ольги Бузовой записали футболиста Артема Зуева. Спортсмен был замечен на вечеринке в честь дня рождения телезвезды, а 8 Марта публиковал в "Сторис" букет, похожий на тот, которым хвасталась девушка.
Впрочем, Рустам Солнцев в беседе с "Дни.ру" высказал сомнения по поводу нового романа артистки. Как считает шоумен, перед нами в очередной раз пытаются разыграть любовь.
"Я думаю, что все это проделки Антона, ее пиарщика, который считает себя непревзойденным специалистом, я бы на месте Оли задал ему вопрос. Ей нужен кто-то, кто сделает так, чтобы над ней перестали ржать в открытую", – отметил Рустам Солнцев. Шоумен уверен: уже нет разницы, о каких действиях Ольги Бузовой говорят в прессе, потому что люди перестали воспринимать ее всерьез.
"Мы по-прежнему обсуждаем пустое, обсуждаем городскую сумасшедшую. Мы обсуждаем вечно какую-то ненормальную, полусумасшедшую тетку. Меня не покидает мысль, что я обсуждаю дурку. Я обсуждаю уже Кащенко, психиатрию", – говорит Рустам Солнцев.
Артист отметил, что для возвращения к нормальной жизни Ольга Бузова может обратиться к врачам – возможно, даже полежать в лечебнице. "Есть специалисты, которые выводят людей из состояний, в которых она находится. Наверное, это не психологи, а уже психиатры. Кушетки у них свободны, можно записаться, а можно без записи приехать просто так, сказать: "Помощь нужна, запутали, запуталась", – отметил шоумен в беседе с "Дни.ру".
Также Рустам Солнцев посоветовал Ольге Бузовой уволить своих пиарщиков, которые постоянно ее подводят "к краю". Именно из-за них, по мнению артиста, девушку больше не ассоциируют с чем-то позитивным.
"Оля воспринимается как пациентка психиатрической клиники", – говорит Солнцев.
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