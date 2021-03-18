Прощай, Манукян: счастливая Бузова рассказала о новом романе

Все это время вокруг личной жизни обоих артистов всплывало множество слухов. Артистка обвинила возлюбленного в рукоприкладстве и постоянных изменах, а он долго молчал. Позднее Давид решил ответить всем интересующимся и рассказал, что считает поведение экс-избранницы предательством и пока не хочет отношений. Рэпер заявил, что медийные женщины его больше не привлекают.
В последнее время подписчики стали отмечать, что Ольга Бузова перестала говорить о расставании и выглядит счастливой. Появились некоторые подозрения: неужели все дело в новом мужчине? После Международного женского дня и шикарного букета, выложенного звездой в "Инстаграм", версия получила свое первое подтверждение.
Тогда самые внимательные выяснили, что цветы Бузовой, видимо, подарил футболист Артем Зуев. Ранее он был приглашен на день рождения ведущей, а в тот же день выставил похожий букет. В новом выпуске шоу "Бородина против Бузовой" Ольга призналась, что все-таки состоит в отношениях.
Участники уточнили у ведущей, свободна ли она. "Сейчас нет", – уверенно заявила Ольга Бузова. Однако от всех остальных подробностей ведущая предпочла уйти, быстро сменив тему диалога. Детали нового увлечения дивы пока остаются загадкой.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Какая разница сколько лет?
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Отбеливающие пасты
Дьяволы существуют
Подскажите что мне делать?
На курорты со справкой
Сила воли